Амбициозная цель CD Projekt по прибыли намекает на слухи о дополнении к The Witcher 3

Официальный аккаунт CD Projekt Investor Relations в Twitter/X сообщил, что правление компании предложило амбициозную цель по прибыли на период 2026-2029 годов в рамках программы поощрения. Также упоминается, что эта цель будет достигнута за счет получения совокупной чистой прибыли в размере 5 миллиардов злотых (приблизительно 1 406 403 доллара США), что указывает на то, что у разработчика запланирован выпуск нескольких крупных игр в этот период, включая The Witcher 4 и, возможно, третье дополнение к The Witcher 3.

Согласно официальному сайту CD Projekt, вышеупомянутое предложение будет вынесено на голосование на предстоящем внеочередном общем собрании акционеров 11 марта 2026 года

В недавнем аналитическом отчёте Матеуша Хржановского из Noble Securities, который сохраняет рекомендацию «накопить» акции CD Projekt, а также пересмотрел внутренние графики и бюджетные ожидания для флагманских проектов компании, упоминается, что предполагаемое третье дополнение для The Witcher 3: Wild Hunt, как ожидается, будет иметь стартовую цену в 30 долларов США и будет продано тиражом в 11 миллионов копий. Аналитик также отметил, что производственный бюджет DLC составляет около 14,5 миллионов долларов США, без учёта маркетинга. Он добавил, что выход дополнения положит начало полноценной маркетинговой кампании для The Witcher 4.

Ранее, в декабре 2025 года, в одном из эпизодов подкаста Rock and Borys, соведущий Борис Неспелак заявил, что несколько независимых источников в польской игровой индустрии подтвердили ему, что новое DLC для The Witcher 3: Wild Hunt готовится к выпуску. Он считает, что сейчас «лучший момент для анонса этого дополнения», добавив, что был бы искренне удивлён, если бы CD Projekt не анонсировала его в ближайшее время. Когда соведущий Ремигиуш Мациашек спросил, действительно ли анонс неизбежен, Неспелак заверил, что его утверждение не основано на домыслах.