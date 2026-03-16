Аналитик считает, что новое DLC для The Witcher 3 выйдет в сентябре, чтобы не столкнуться с GTA 6

В течение нескольких месяцев аналитики и инсайдеры сообщали о существовании третьего DLC для The Witcher 3. До сих пор ни CD Projekt RED, ни Fool's Theory, которая, как предполагается, является разработчиком, не сделали чёткого заявления по этому поводу, что продолжает подпитывать слухи.

По данным Strefa Inwestorów, один из аналитиков брокерской компании сообщил сайту, что CD Projekt RED ещё не подтвердила и не выпустила новое дополнение к The Witcher 3, поскольку оно все ещё находится в стадии доработки. Однако, по сообщениям, польская компания планирует выпустить долгожданный проект до выхода GTA 6. Поэтому, по словам представителя брокерской компании, The Witcher 3 может получить новое дополнение в сентябре этого года, хотя более ранний релиз также не исключён.

Я не включил DLC для The Witcher 3 в модель, но, как и все остальные, я предполагаю, что CD Projekt постарается выпустить DLC до даты выхода новой GTA, чтобы избежать сложного периода для других игр. Так что определённо до ноября, вероятно, примерно в третьем квартале. Думаю, сентябрь — лучший вариант. Игроки летом в отпуске, и сентябрь кажется хорошим периодом «возвращения в школу». Однако ситуация может измениться. Возможно, они придумают идею выпустить его через два или три месяца.