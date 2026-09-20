Анджей Сапковский планирует закончить новую книгу о Ведьмаке к концу 2027 года

Польский писатель Анджей Сапковский сообщил на фестивале Copernicon в Торуни, что рассчитывает завершить работу над очередным романом из цикла о Геральте к концу 2027 года. Автор оговорился, что сроки могут сдвинуться.

О планах вернуться к литературной саге Сапковский объявил ещё в марте 2026-го, а летом подтвердил, что доведёт дело до конца. Главным героем снова станет Геральт — спин-оффы о других персонажах, включая Йеннифэр, писатель делать не намерен.

Сюжет и название будущей книги пока не раскрываются. Неизвестно и то, станет ли она продолжением «Перекрёстка воронов» — приквела о молодом ведьмаке, вышедшего в Польше в 2025 году, — или займёт другое место в хронологии.

Если рукопись будет готова в намеченный срок, польское издание может увидеть свет в 2028-м, а международные переводы — ближе к 2029 году.