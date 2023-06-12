Англоязычный голос Геральта в играх The Witcher Даг Кокл поделился позитивным прогнозом после перенесенной операции ©

Англоязычный актер Геральта в играх The Witcher Даг Кокл поделился новостями после диагностирования у него рака простаты и сообщил поклонникам, что у него все хорошо.



Вчера в своем твите Кокл написал: "Я просто хотел ответить всем, всем замечательным людям, которые прислали мне столько пожеланий, искренней любви и поддержки", после того как актер "Ведьмака" объявил о своем диагнозе рака в попытке повысить осведомленность о болезни.

Снимая видео на открытом воздухе, Кокл сказал поклонникам, что "как вы можете видеть, я в полном порядке. То есть, я не в порядке, но я в порядке. Я в порядке. Я на ногах и занимаюсь делами".



Кокл сказал, что он перенес операцию и все еще "как бы переводит дух после нее", но поделился позитивным прогнозом: "все еще проходит лечение, и в целом все выглядит хорошо в будущем".



В завершение своего послания он повторил призыв к мужчинам старше 50 лет пройти обследование на рак простаты и указал на ресурсы, где можно узнать больше о болезни, объяснив, что он сдал анализ крови перед началом лечения.



Кокл завершил свое видео коротким появлением своего культового голоса Геральта. Этот голос стал наиболее известным благодаря игре The Witcher 3: Wild Hunt, хотя Кокл озвучивал персонажа на протяжении всей трилогии. Однако пока неясно, вернется ли он для новой трилогии Ведьмака или других спин-оффов, таких как ремейк или Project Sirius.