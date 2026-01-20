ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 999 оценок

Анонс сюжетного дополнения для The Witcher 3 может состояться уже на этой неделе

Gutsz Gutsz

Похоже, CD Projekt RED готовится прервать молчание и представить то, о чем инсайдеры шепчутся уже несколько месяцев. Внимательные пользователи сети заметили подозрительную активность на официальных медиа-ресурсах франшизы The Witcher, которая идеально совпадает с графиком крупных игровых мероприятий этой недели.

Согласно данным портала Atarita, плейлисты на официальном YouTube-канале The Witcher были обновлены несколько дней назад. Самих новых видео в публичном доступе пока нет, что обычно свидетельствует о загрузке скрытых роликов (например, трейлеров или тизеров), доступ к которым откроется в определенное время.

Эта находка выглядит особенно интригующей на фоне приближающегося шоу от Microsoft. Польская студия давно поддерживает теплые партнерские отношения с «зелеными» и нередко использует их сцену для демонстрации своих новинок (как это было с Cyberpunk 2077 в своё время). Фанаты предполагают, что скрытый ролик — это трейлер того самого секретного расширения, слухи о котором ходят с конца прошлого года.

Ранее в сети уже появлялась информация о возможном сеттинге нового DLC. Аналитики и журналисты полагают, что Геральта может ждать путешествие в экзотическую Зерриканию или зимний Ковир. Подробнее о том, куда может отправиться Белый Волк, читайте в нашем материале:

Новая глава саги в пустыне: польские журналисты раскрывают детали будущего дополнения для The Witcher 3

Интрига должна разрешиться совсем скоро. Презентация Xbox Developer_Direct состоится уже 22 января. Именно тогда мы узнаем, действительно ли CD Projekt RED приготовила сюрприз, или же обновление плейлистов было рутинной уборкой канала.

23
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Кей Овальд

Пустыня + делаю какие-то мимопроходилы. Что может пойти не так?

3
Eclair_93

Кинуть больше сил на 4 часть и киберпанк2? Нее, надо еще одно длц для 11-летней игры за 10-15-20$(насколько наглости и жадности хватит)

3
нитгитлистер

прогрев перед прогревом... всё равно что засунуть еду в микроволновку перед тем как поставить её в духовку


вот это действительно греющая сердце статья))

2
era aoi

А чего у нее грудь в бинтах, болеет что ли?

2
PhantomTahm era aoi

Простудифилис подхватила, в бане греется) Ведьмак 3 не проходил, раз такие вопросы задаёшь?)

borsic

Если анонс не состоится, перечитать через неделю, а вообще должны на геймэевордс анонсировать.

1
ZNGRU

ОЙ-ЕЙ-ЕЙ....

1
Tommy451

новый год, новый копиум

Hugemozg

Жду!