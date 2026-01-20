Анонс сюжетного дополнения для The Witcher 3 может состояться уже на этой неделе

Похоже, CD Projekt RED готовится прервать молчание и представить то, о чем инсайдеры шепчутся уже несколько месяцев. Внимательные пользователи сети заметили подозрительную активность на официальных медиа-ресурсах франшизы The Witcher, которая идеально совпадает с графиком крупных игровых мероприятий этой недели.

Согласно данным портала Atarita, плейлисты на официальном YouTube-канале The Witcher были обновлены несколько дней назад. Самих новых видео в публичном доступе пока нет, что обычно свидетельствует о загрузке скрытых роликов (например, трейлеров или тизеров), доступ к которым откроется в определенное время.

Эта находка выглядит особенно интригующей на фоне приближающегося шоу от Microsoft. Польская студия давно поддерживает теплые партнерские отношения с «зелеными» и нередко использует их сцену для демонстрации своих новинок (как это было с Cyberpunk 2077 в своё время). Фанаты предполагают, что скрытый ролик — это трейлер того самого секретного расширения, слухи о котором ходят с конца прошлого года.

Ранее в сети уже появлялась информация о возможном сеттинге нового DLC. Аналитики и журналисты полагают, что Геральта может ждать путешествие в экзотическую Зерриканию или зимний Ковир. Подробнее о том, куда может отправиться Белый Волк, читайте в нашем материале:

Интрига должна разрешиться совсем скоро. Презентация Xbox Developer_Direct состоится уже 22 января. Именно тогда мы узнаем, действительно ли CD Projekt RED приготовила сюрприз, или же обновление плейлистов было рутинной уборкой канала.