Анонсирована книга "По следам волка", в которой расскажут о закулисной истории создания The Witcher 3

Издательство Gamebook анонсировало книгу «По следам волка» (Wilczym śladem). Это история создания игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" за авторством - Збигнева Янковского, главного редактора Eurogamer.pl и основателя Gamebook. Релиз запланирован на начало 2025 года.

На 400 страницах книги «По волчьим следам» описывается закулисная история работы над The Witcher 3, включая новые, ранее не публиковавшиеся подробности производственного процесса. В основу книги легли двадцать семь интервью и почти пятьдесят часов личных бесед с разработчиками игры: режиссером, руководителями команды, ведущими дизайнерами, создателями квестов, сценаристами, художниками и программистами.

Из книги читатели узнают о том, как зарождался сюжет игры, как создавались квесты, персонажи и мир, что и почему было вырезано из игры, с какими проблемами столкнулась CD Projekt Red - но больше всего это история о людях, создавших одну из лучших видеоигр в истории. На страницах книги читатель узнает, кем они были, как оказались в студии, какие решения принимали и какие эмоции испытывали.

Какой изначально должна была быть история Кровавого Барона? В каком необычном месте писались слова песни Присциллы? Почему Геральт сначала не умел плавать? Как детство хореографа отразилось на боевой системе игры? Что общего между структурой игры и «Мерседесом»? Зачем на собеседованиях перед кандидатами клали кокос? «По волчьим следам» отвечает на эти и многие другие вопросы.

На основе собранных интервью удалось восстановить события, приведшие к созданию игры или оказавшие существенное влияние на ход работы. Такая форма написания романа-репортажа позволит совершить путешествие в 2011-2015 годы и взглянуть на процесс разработки от первых идей для сюжета до выхода самой игры.