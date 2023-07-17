Анонсирована раздеваемая кукла Трисс Меригольд из "Ведьмака 3"

Компания Game Lady Dolls представила реалистичную откровенную куклу с внешностью Трисс Меригольд из третьей части «Ведьмака». Героине можно задавать разные позы и снимать одежду. Стоимость составляет $2,9 тыс. (266 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ).
Рост реалистичной куклы Трисс составляет 168 сантиметров, а вес — 39,7 килограммов. За дополнительную плату покупатели смогут выбрать костюм, цвет глаз и другие детали. Авторы добавили, что доставка экземпляра бесплатная, включая все сборы, а также на 100% анонимная.
А что с лицом?
"Главное, чтобы рот открывался" (С)
Лицом как-то очень не очень. Хотя всё ещё лучше сериала.
https://www.gamelady.net/ru/products/triss-168cm-d-cup-silicone-doll
Отстойная Трисс, но такие новости люблю.
лицо вообще не то
Какое замечательное раскрытие темы.
Shut up, and take my money
Трисс,что с е.ба.ло.м?