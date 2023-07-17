Анонсирована раздеваемая кукла Трисс Меригольд из "Ведьмака 3"

Компания Game Lady Dolls представила реалистичную откровенную куклу с внешностью Трисс Меригольд из третьей части «Ведьмака». Героине можно задавать разные позы и снимать одежду. Стоимость составляет $2,9 тыс. (266 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ).

Рост реалистичной куклы Трисс составляет 168 сантиметров, а вес — 39,7 килограммов. За дополнительную плату покупатели смогут выбрать костюм, цвет глаз и другие детали. Авторы добавили, что доставка экземпляра бесплатная, включая все сборы, а также на 100% анонимная.