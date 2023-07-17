The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
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Анонсирована раздеваемая кукла Трисс Меригольд из "Ведьмака 3"

Simple Jack
Новости

Компания Game Lady Dolls представила реалистичную откровенную куклу с внешностью Трисс Меригольд из третьей части «Ведьмака». Героине можно задавать разные позы и снимать одежду. Стоимость составляет $2,9 тыс. (266 тыс. рублей по текущему курсу ЦБ).

Рост реалистичной куклы Трисс составляет 168 сантиметров, а вес — 39,7 килограммов. За дополнительную плату покупатели смогут выбрать костюм, цвет глаз и другие детали. Авторы добавили, что доставка экземпляра бесплатная, включая все сборы, а также на 100% анонимная.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Magistros

А что с лицом?

1
zolthan

"Главное, чтобы рот открывался" (С)

3
Кей Овальд

Лицом как-то очень не очень. Хотя всё ещё лучше сериала.

1
oleg221090

https://www.gamelady.net/ru/products/triss-168cm-d-cup-silicone-doll

Отстойная Трисс, но такие новости люблю.

0
SkyraX

лицо вообще не то

0
AT_Sagor

Какое замечательное раскрытие темы.

-1
RTYWD

Shut up, and take my money

-1
Илья Ляпин

Трисс,что с е.ба.ло.м?

-1