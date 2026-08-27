Автор HD Reworked Project подтвердил сотрудничество с CDPR над ремастером The Witcher 3 - мод больше не понадобится

Моддер Halk Hogan, создатель знаменитого HD Reworked Project (HDRP), официально подтвердил, что работает вместе с CD Projekt RED над ремастером Ведьмака 3: Дикая Охота.

По его словам, результаты этой работы станут частью игры 29 сентября на ПК и консолях, а сам мод HDRP больше не понадобится.

Прошло некоторое время с момента последних новостей, и я хотел бы прояснить все вопросы и подтвердить, что я сотрудничаю с CDPR над ремастером Ведьмака 3, и моя работа будет официально доступна в игре 29 сентября (на ПК и консолях), HDRP больше не потребуется.



Практически все внутриигровые персонажи, монстры, животные, растительность, доспехи и снаряжение для Геральта и Плотвы, а также большая часть окружения были переработаны, и я приложил много усилий, чтобы обеспечить высочайшее качество. Спасибо и до скорой встречи!

Таким образом, масштабный пакет улучшенных текстур и моделей, ранее доступный только в виде пользовательской модификации, станет официальной частью ремастера «Ведьмака 3».