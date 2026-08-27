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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 797 оценок

Автор HD Reworked Project подтвердил сотрудничество с CDPR над ремастером The Witcher 3 - мод больше не понадобится

monk70 monk70

Моддер Halk Hogan, создатель знаменитого HD Reworked Project (HDRP), официально подтвердил, что работает вместе с CD Projekt RED над ремастером Ведьмака 3: Дикая Охота.

The Witcher 3 "Проект - HD Reworked Project NextGen Edition" [06.01.2025]

По его словам, результаты этой работы станут частью игры 29 сентября на ПК и консолях, а сам мод HDRP больше не понадобится.

Прошло некоторое время с момента последних новостей, и я хотел бы прояснить все вопросы и подтвердить, что я сотрудничаю с CDPR над ремастером Ведьмака 3, и моя работа будет официально доступна в игре 29 сентября (на ПК и консолях), HDRP больше не потребуется.

Практически все внутриигровые персонажи, монстры, животные, растительность, доспехи и снаряжение для Геральта и Плотвы, а также большая часть окружения были переработаны, и я приложил много усилий, чтобы обеспечить высочайшее качество. Спасибо и до скорой встречи!

Таким образом, масштабный пакет улучшенных текстур и моделей, ранее доступный только в виде пользовательской модификации, станет официальной частью ремастера «Ведьмака 3».

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Комментарии:  35
Ваш комментарий
theatre off tragedy

не зря говорят: поляки - гиены европы💩

постоянно бесплатные моды воруют с нексуса, и вставляют их в игру

что с ведьмаком, что с кибербагом

так ещё и после их обновлений все остальные другие моды перестают работать

збс в 2027 наши новые крутые компы не будут тянуть игру 2015 года

49
BADR007

Все так хвалят CD Projekt RED... а герои не носят плащи! (Halk Hogan) потому бесплатно вам ремастер=)) не удивлюсь что там еще модов напихали... вот и вся вам работа маленькой студии CD Projekt RED=)) (Позорище)

46