The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 631 оценка

Автор HD Reworked Project, самого популярного мода для The Witcher 3, анонсировал ещё одну версию

monk70 monk70

Моддер Halk Hogan анонсировал новую версию своего HD Reworked Project для The Witcher 3 Next Gen. Как следует из названия, The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition 2026 выйдет в следующем году.

The Witcher 3 HD Reworked Project улучшает игру, добавляя первоклассные текстуры, которые отлично выглядят и работают плавно, не требуя дополнительного объёма видеопамяти. Если вы уже играете на максимальных настройках, вы сможете использовать этот мод. Пакет будет включать высококачественные и точные карты нормалей, многие из которых созданы на основе детализированных 3D-моделей. Проект также улучшает уровни детализации (LOD) для объектов и увеличивает дальность прорисовки.

AndruhaGruz

Ну что, ждём. Прям как в старые добрые времена. Ведьмак 3 уже десять лет держит марку и я думаю что это ещё не конец. Огромное спасибо автору данного мода за труды. Респект!

2
Кей Овальд

Ещё один повод перепройти. Впрочем, я уже много раз собирался и как-то так и не сложилось.

1
Tommy451

Ради разнообразия сделал бы для чего-нибудь еще текстурки, взять хотя бы вторую часть