Автор HD Reworked Project, самого популярного мода для The Witcher 3, анонсировал ещё одну версию

Моддер Halk Hogan анонсировал новую версию своего HD Reworked Project для The Witcher 3 Next Gen. Как следует из названия, The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition 2026 выйдет в следующем году.

The Witcher 3 HD Reworked Project улучшает игру, добавляя первоклассные текстуры, которые отлично выглядят и работают плавно, не требуя дополнительного объёма видеопамяти. Если вы уже играете на максимальных настройках, вы сможете использовать этот мод. Пакет будет включать высококачественные и точные карты нормалей, многие из которых созданы на основе детализированных 3D-моделей. Проект также улучшает уровни детализации (LOD) для объектов и увеличивает дальность прорисовки.