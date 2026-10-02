Автор ремейка Final Fantasy VII признался в страхе перед гипотетической разработкой ремейка The Witcher 3

Масштаб и комплексность культовых ролевых игр прошлого способны внушать неподдельный трепет даже признанным ветеранам игровой индустрии. Руководитель разработки трилогии ремейков Final Fantasy VII Наоки Хамагути в интервью порталу Radio Times Gaming признался, что перспектива создания гипотетического ремейка The Witcher 3: Wild Hunt вызывает у него настоящий ужас из-за колоссального объема работы.

Отвечая на вопрос журналиста Алекса Райсбека о том, какую классическую игру разработчик хотел бы увидеть в полностью обновленном формате, японский геймдиректор назвал шестую часть серии Final Fantasy и культовую работу польской студии CD Projekt Red. Хамагути отметил, что приключения Геральта из Ривии произвели на него неизгладимое впечатление, а профессиональный опыт в разработке лишь усилил уважение к польским коллегам.

Как рядовой геймер, режиссер с радостью приобрел бы полноценный ремейк приключений ведьмака в первый же день релиза. Однако профессиональный взгляд на производственные процессы кардинально меняет восприятие подобного проекта, превращая мечту фаната в ночной кошмар для любой команды разработчиков.

Если бы мне сказали, что я должен взяться за разработку ремейка The Witcher 3, у меня бы просто побежали мурашки по коже. Нет, ни в коем случае, это было бы уже слишком.

- Наоки Хамагути, руководитель разработки трилогии Final Fantasy VII Remake

Подобная реакция объясняется личным опытом постановщика, который посвятил переосмыслению истории Клауда Страйфа более 13 лет жизни. По словам Хамагути, гигантское количество контента, разветвленная квестовая система и масштаб открытого мира польского блокбастера делают гипотетическое воссоздание проекта на современных технологиях практически неподъемной задачей.