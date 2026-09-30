"Баллады прошлого": новое дополнение для "Ведьмака 3" учтет прогресс других DLC

В 2027 году нас ждет новое — и, судя по всему, последнее — дополнение для «Ведьмака 3». Над ним работает CD Projekt RED совместно со студией Fool's Theory, которые подарили нам The Thaumaturge в 2024 году. По сюжету Геральт отправится в новый регион Леттен, чтобы выполнить очередную просьбу Лютика.

События разворачиваются уже после финала дополнения «Кровь и вино», где ведьмак официально ушел на покой. При этом разработчики подтвердили, что проходить прошлые DLC для доступа к новой истории не потребуется — достаточно завершить только основную сюжетную кампанию «Дикой Охоты».

Однако прошлые решения без внимания не останутся. В интервью VGC креативный директор Fool's Theory Каролина Кузя-Рокош и Павел Саско из CDPR рассказали, что пройденные аддоны отразятся на диалогах и репликах персонажей. Если Геральт уже успел выпить пару бочонков Эст-Эста и Сангреаля на своей вилле, то реакция на очередной призыв Лютика будет куда более ворчливой.

Так что заслуженный отдых на вилле Корво Бьянко снова откладывается. У старины Геральта еще осталось пара незаконченных дел.