"Баллады прошлого" в надёжных руках - сценаристка нового DLC написала диплом по Hearts of Stone ещё до работы над игрой

Если кто-то сомневался, что дополнение «Баллады прошлого» попало в руки настоящих поклонников The Witcher, то у ведущей сценаристки Паулы Мейснер есть весьма убедительный аргумент: ещё в 2017 году она посвятила свою дипломную работу дополнению «Каменные сердца».

До того как присоединиться к студии Fool's Theory, Мейснер изучала сравнительное литературоведение. Её бакалаврская работа называлась «Видеоигры как способ переживания литературы: анализ DLC Каменные сердца к The Witcher 3: Wild Hunt».

По словам сценаристки, именно тогда она окончательно влюбилась во вселенную «Ведьмака» и решила исследовать, насколько глубоко игра опирается на литературные произведения и культурные мотивы.

Я хотела проанализировать, насколько богат «Ведьмак» литературными отсылками. Там есть влияние «Свадьбы» Выспяньского, а Гюнтер о’Димм — дьявольский персонаж, вдохновлённый множеством произведений культуры.

Мейснер признаётся, что диплом был написан не только из любви к игре, но и ради попытки убедить преподавателей, что видеоигры заслуживают серьёзного академического анализа.

Наверное, я хотела доказать некоторым своим профессорам, что игры чего-то стоят и тоже являются культурными текстами.

Спустя почти десять лет мечта стала реальностью. Теперь Паула Мейснер возглавляет сценарную работу над «Балладами прошлого»и пишет новые приключения Геральта.

Честно говоря, я очень горжусь собой. Конечно, в этом было и немного удачи, но работать над «Ведьмаком» было моей мечтой ещё тогда, когда я писала диплом. Писать Геральта — это невероятно.