Благодаря моду в The Witcher 3 появилась полноценная система репутации

Моддеры Witcher 3 используют инструменты CD Projekt Red всего два месяца, но уже нашли им хорошее применение. Новый мод, созданный пользователем FreakVlp вводит в игру полноценную систему репутации, которая существенно влияет на взаимодействие Геральта с NPC. По словам создателя, мод восстанавливает оригинальную концепцию, вырезанную из оригинальной версии игры.

В системе репутации представлено пять уровней: Ненавистный, Не нравящийся, Нейтральный, Нравящийся и Уважаемый. Очки репутации зарабатываются за выполнение ведьмачьих контрактов, победу в гонках и боях, а также за принятие решений в основных заданиях. Очки теряются за кражи и агрессивное поведение, например, по отношению к охранникам.

Репутация будет влиять на цены в магазинах. Чем она будет выше, тем большие скидки вы получите и тем дороже будут проданы вещи. Худшая репутация означает более высокие закупочные цены и более низкие цены продажи. Теперь выбор и поведение Геральта имеют реальные последствия в игровом мире, обогащая и без того амбициозную ролевую игру.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.