Автор YouTube-канала Cycu1 опубликовал ролик, в котором сравнил графику игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» на PlayStation 5 Pro и ПК с видеокартой Gigabyte RTX 4080. Последнюю версию геймер запускал на самых высоких требованиях и с трассировкой лучей.
Cycu1 показал кадры из основной игры и дополнений «Каменные сердца» и «Кровь и вино». В комментариях геймеры обратили внимание, что на PC больше разрешение: хотя PS5 Pro — мощная консоль, ей бесполезно тягаться с результатами RTX 4080.
Мировые продажи PS5 Pro начались 7 ноября, а спустя неделю стартовали и российские.
Блогер сравнил графику "Ведьмака 3" на PS5 Pro и ПК с RTX 4080
Автор YouTube-канала Cycu1 опубликовал ролик, в котором сравнил графику игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» на PlayStation 5 Pro и ПК с видеокартой Gigabyte RTX 4080. Последнюю версию геймер запускал на самых высоких требованиях и с трассировкой лучей.
Там на мобильном снапдрагоне добиваются больше фпс, чем на консолях.
Все эти тесты вилами по воде, давно понятно что консоль - кал.
А 5 про продали без игр вообще.
а демон соулс то хочется, а астробот тоже неплох, правда?
как же хороши демоны по вечерам и астробот - это рай, просто рай
умммм
Ну ладно ты жди жди, потом будет лучше, когда-нибудь выпустят на твою платхорму, будет и на твоей улице праздник.
Только не забывай - ХОРОША ЛОЖКА К ОБЕДУ!
не ну ты ж дождался mgs3 в прошлом году (19 лет ждал терь всё по..), вот что-то с 4 не ладится ну ничё - на эмулях на костыликах на ютрубчике с вэпэнчиком как-нить дотянешь, вот уже бладик идёт на пк, как паралимпиец правда, ну это норм - пусть нас бьют - а мы крепчаем..
))))
Я не интересуюсь инди играми.
Не выпустят демона никогда. Как и бладборн.
Shit. For the payers......
картинка на про мыльная
Действительно, чего так мыльно то ?
разрешение на консолях ужасное, поэтому никогда в консоль не играю только пк на огромном 4к мониторе с контролером flydigi apex 4
Я тоже на ПК играю на 24 дюймовом 1080р, за которым и работаю, мне хватает, но даже так видно мыло в ролике
PS5 pro просто лютый скам.
Тени на ПК лучше, детализация лучше, количество npc больше и ,в целом, картинка лучше по ряду других причин. А сони продолжат говорить, что за пс5 про будущее и это лучшее, что было в мире. Надеюсь, на этот бред поведется не так много человек.
Уже достаточно повелось.
Можно и не смотреть не какие сравнения, и так уже ясно что карта которая стоит больше ps5 pro не может выдавать лучшую картинку, уже не говоря что разрабам эта про нафиг не сдалась ещё больше работы, за те же деньги, древние игры скорей всего постигнет та же участь что и пс4 про когда игра так и осталась без улучшений.
на пс5 про мыло )
Какие самые высокие на 4080, о чем он, для 4К и 60 ФПС ее мало.
Я не понял, эта пропатченный ведьмак до про версии???
Нет.
А Сиди Проджекты что обновление для PS5 Pro выпускали? Нет! И к чему это сравнение?!
ее даже 3090 уделает)
Чо как обычно забыли про 30 фпс? как же достали то господи. Ну нет там 60 фпс и вряд ли будет ближайшие 10 лет.
Ну судя по тестам в интернете, там где пс5 показывает 45фпс, пс5про показывает 55фпс. Это конечно больше, но все равно так себе результат. Обещали без компромиссов - крутой графон с высоким фпс, а на деле вышло не очень, имхо.
На пс4 качество лучше было
разрешение на консолях ужасное, поэтому никогда в консоль не играю только пк на огромном 4к мониторе с контролером flydigi apex 4
Ну опять все очевидна...ПС5 за три копейки нагибать комп за много тыщ рублей.