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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 29 848 оценок

Блогер сравнил графику "Ведьмака 3" на PS5 Pro и ПК с RTX 4080

Simple Jack
Новости

Автор YouTube-канала Cycu1 опубликовал ролик, в котором сравнил графику игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» на PlayStation 5 Pro и ПК с видеокартой Gigabyte RTX 4080. Последнюю версию геймер запускал на самых высоких требованиях и с трассировкой лучей.

Cycu1 показал кадры из основной игры и дополнений «Каменные сердца» и «Кровь и вино». В комментариях геймеры обратили внимание, что на PC больше разрешение: хотя PS5 Pro — мощная консоль, ей бесполезно тягаться с результатами RTX 4080.

Мировые продажи PS5 Pro начались 7 ноября, а спустя неделю стартовали и российские.

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7
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Там на мобильном снапдрагоне добиваются больше фпс, чем на консолях.
Все эти тесты вилами по воде, давно понятно что консоль - кал.
А 5 про продали без игр вообще.

13
DirectX20

а демон соулс то хочется, а астробот тоже неплох, правда?

как же хороши демоны по вечерам и астробот - это рай, просто рай

умммм

Ну ладно ты жди жди, потом будет лучше, когда-нибудь выпустят на твою платхорму, будет и на твоей улице праздник.

Только не забывай - ХОРОША ЛОЖКА К ОБЕДУ!

не ну ты ж дождался mgs3 в прошлом году (19 лет ждал терь всё по..), вот что-то с 4 не ладится ну ничё - на эмулях на костыликах на ютрубчике с вэпэнчиком как-нить дотянешь, вот уже бладик идёт на пк, как паралимпиец правда, ну это норм - пусть нас бьют - а мы крепчаем..

-9
James16rus DirectX20

))))

2
вупсич пупсич DirectX20

Я не интересуюсь инди играми.

0
hpi DirectX20

Не выпустят демона никогда. Как и бладборн.

-2
Рыцарь Травинка DirectX20

Shit. For the payers......

0
TRADS80

картинка на про мыльная

11
Unicorling

Действительно, чего так мыльно то ?

0
Антизавистник Unicorling

разрешение на консолях ужасное, поэтому никогда в консоль не играю только пк на огромном 4к мониторе с контролером flydigi apex 4

0
Unicorling Антизавистник

Я тоже на ПК играю на 24 дюймовом 1080р, за которым и работаю, мне хватает, но даже так видно мыло в ролике

0
MNM 1985
7
wianewa

PS5 pro просто лютый скам.

3
Morpex333

Тени на ПК лучше, детализация лучше, количество npc больше и ,в целом, картинка лучше по ряду других причин. А сони продолжат говорить, что за пс5 про будущее и это лучшее, что было в мире. Надеюсь, на этот бред поведется не так много человек.

2
hpi

Уже достаточно повелось.

0
kotasha

Можно и не смотреть не какие сравнения, и так уже ясно что карта которая стоит больше ps5 pro не может выдавать лучшую картинку, уже не говоря что разрабам эта про нафиг не сдалась ещё больше работы, за те же деньги, древние игры скорей всего постигнет та же участь что и пс4 про когда игра так и осталась без улучшений.

2
yuriy1606

на пс5 про мыло )

1
saa0891
1
Kenn1y

Какие самые высокие на 4080, о чем он, для 4К и 60 ФПС ее мало.

1
MаnGo

Я не понял, эта пропатченный ведьмак до про версии???

0
hpi

Нет.

0
Рикочико

А Сиди Проджекты что обновление для PS5 Pro выпускали? Нет! И к чему это сравнение?!

0
KILLA06

ее даже 3090 уделает)

0
DOTA HIKKA

Чо как обычно забыли про 30 фпс? как же достали то господи. Ну нет там 60 фпс и вряд ли будет ближайшие 10 лет.

0
TheNikolay00

Ну судя по тестам в интернете, там где пс5 показывает 45фпс, пс5про показывает 55фпс. Это конечно больше, но все равно так себе результат. Обещали без компромиссов - крутой графон с высоким фпс, а на деле вышло не очень, имхо.

0
AndreyStalker

На пс4 качество лучше было

0
Антизавистник

разрешение на консолях ужасное, поэтому никогда в консоль не играю только пк на огромном 4к мониторе с контролером flydigi apex 4

0
ДедушкА Моро3

Ну опять все очевидна...ПС5 за три копейки нагибать комп за много тыщ рублей.

-8
IronManMetall
0