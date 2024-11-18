Блогер сравнил графику "Ведьмака 3" на PS5 Pro и ПК с RTX 4080

Автор YouTube-канала Cycu1 опубликовал ролик, в котором сравнил графику игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» на PlayStation 5 Pro и ПК с видеокартой Gigabyte RTX 4080. Последнюю версию геймер запускал на самых высоких требованиях и с трассировкой лучей.



Cycu1 показал кадры из основной игры и дополнений «Каменные сердца» и «Кровь и вино». В комментариях геймеры обратили внимание, что на PC больше разрешение: хотя PS5 Pro — мощная консоль, ей бесполезно тягаться с результатами RTX 4080.



Мировые продажи PS5 Pro начались 7 ноября, а спустя неделю стартовали и российские.