Боёвка в ремастере The Witcher 3 призвана напоминать танец - CDPR объяснили, как улучшили худшие элементы культовой игры

Во время недавней трансляции REDstream разработчики — директор по производству и геймдизайну компании CD Projekt Red Кристиан Вараляй из Yigsoft и Олег Шатуло, представитель издателя CD Projekt Red, — рассказали об изменениях в боевой системе The Witcher 3: Wild Hunt Remaster по сравнению с оригиналом. Трейлер, представленный на Opening Night Live, содержал только фразу «улучшенная боевая система», поэтому неудивительно, что у игроков возникло много вопросов.

Геймплей важнее графики

Стоит начать с того, что именно желание внести масштабные изменения в геймплей и улучшить игровой процесс The Witcher 3 побудило CD Projekt Red создать ремастер, а не графика, которая и после обновления для консолей нового поколения оставалась удовлетворительной (хотя она всё равно будет улучшена). В то же время, разработчики не хотели кардинально менять игровой процесс, поэтому при принятии любых решений первостепенное значение придавалось первоначальному видению игры.

Более точный Геральт

Боевая система оказалась самой сложной задачей, поскольку вызвала самую резкую критику со стороны игроков. Они жаловались на недостаточный контроль над тем, какие цели атаковать, когда атаковать и как уклоняться от ударов противника. CD Projekt Red хотели убедиться, что команды лучше влияют на движения Геральта.

Именно поэтому основное внимание было уделено расстоянию ведьмака от врагов. В «Дикой охоте» герой мог находиться в двух положениях относительно врагов — близко или далеко. В ремастере будет значительно больше таких положений, что даст игрокам ощущение большей логичности своих действий. Кроме того, при необходимости Геральт сделает шаг или два в сторону врага, гарантируя, что тот, кто ожидает удара, не промахнётся или случайно не приблизится к врагу совершенно беззащитным, оставив его уязвимым. Конечно, подобные движения главного героя будут сопровождаться рядом новых анимаций.

Разработчики утверждают, что бои в ремастере The Witcher 3 будут напоминать танец. Игроки смогут легче перемещаться по полю боя благодаря улучшенному переключению между целями и динамической камере во время боя, что устраняет нарекания на то, что перспектива прямо из-за спины Геральта, введённая в обновлении для консолей нового поколения, затрудняла навигацию по полю боя. Новая система позволит менять ракурс обзора, чтобы игроки могли быстро и легко ориентироваться на поле боя, независимо от того, один или несколько противников участвуют в сражении.

Новые навыки

Интересно, что группы монстров или бандитов в ремастере можно уничтожить одним добивающим ударом. Однако для выполнения такого добивающего удара сначала нужно что-то сделать. К сожалению, разработчики пока не раскрыли, что именно.

Подтверждено, что Геральт получит новые навыки, которые можно будет разблокировать. Некоторые старые навыки также будут сохранены — что позволит использовать популярные билды — в то время как другие претерпят значительные изменения. В целом, благодаря обновлённой структуре навыков в меню, игроки смогут быстрее развивать своего ведьмака, эффективно приобретая более мощные способности. Переход на следующий уровень дерева навыков больше не потребует вложения определённого количества очков в конкретный ряд навыков, а будет осуществляться путём покупки талантов, ведущих к нему.

Ожидается, что это будет иметь большое значение, поскольку навыки Геральта будут играть гораздо большую роль в ремастере The Witcher 3, чем в игре 2015 года. То же самое относится и к ИИ врагов — некоторые из их атак стоит парировать, а другие лучше избегать. Такой подход сделает бои менее однообразными, не превращая игру в нечто похожее на Soulslike. Интересно, однако, что может появиться возможность изменить схему управления таким образом, чтобы атаки можно было наносить с помощью кнопок R1/RB и R2/RT на контроллере. Это пока не подтверждено.

Геральт и Плотва

Кроме того, система передвижения претерпит значительные изменения — как для Геральта, так и для Плотвы. Например, лестницы больше не будут представлять препятствие для ведьмака. Он сможет легко взбираться и спускаться по ним, и даже ловить их в полете, прыгая с разных сторон.

Что касается лошади Геральта, разработчики уверяют, что она внезапно не станет идеальным ездовым животным, как опасались игроки. Однако на неё можно будет динамично садиться и спешиваться, что будет сопровождаться новыми, естественно выглядящими анимациями. Избегать препятствий в седле также станет проще — Геральт будет реагировать на некоторые из них в той или иной степени — как и собирать травы, для чего ведьмаку больше не придётся вынимать ноги из стремян.

Варалжай и Шатуло заверили, что хотя все эти изменения по отдельности могут показаться незначительными, в совокупности они значительно улучшают игровой процесс The Witcher 3. Мы сможем проверить слова разработчиков, когда ремастер The Witcher 3: Wild Hunt выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2, что произойдёт 29 сентября.