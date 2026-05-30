Бывший руководитель Destiny: "Баллады прошлого" помогут познакомить новое поколение с "Ведьмаком 3"

Бывший вице-президент Bungie и один из руководителей франшизы Destiny Марк Носворти положительно оценил решение CD Projekt Red выпустить новое дополнение для The Witcher 3 спустя более десяти лет после выхода игры.

Комментируя анонс дополнения «Баллады прошлого», Носворти отметил, что такой шаг позволит не только вернуть внимание аудитории к серии, но и познакомить с ней новых игроков перед релизом The Witcher 4.

По его словам, с момента выхода The Witcher 3 прошло достаточно времени, чтобы выросло целое поколение геймеров, которое не застало оригинальный релиз RPG в 2015 году.

«Это отличная идея сразу по нескольким причинам. Она возвращает бренд The Witcher в центр обсуждений и помогает расширить аудиторию перед выходом The Witcher 4. Полпоколения игроков просто не были в том возрасте, чтобы играть в The Witcher 3 на релизе», — заявил Носворти.

Он также обратил внимание на участие в разработке студии Fool’s Theory, которая работает над дополнением совместно с CD Projekt Red и одновременно занимается ремейком первого «Ведьмака». По мнению Носворти, работа над «Балладами прошлого» позволит команде получить ценный опыт перед более крупными проектами во вселенной серии.

О самом дополнении пока известно немного. Игроков вновь ждёт история с Геральтом в главной роли, а релиз запланирован на 2027 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Ранее CD Projekt Red подчеркнула, что считает «Баллады прошлого» полноценным дополнением, а не обычным DLC. В студии заявили, что проект предложит новую сюжетную линию, персонажей и десятки часов дополнительного контента, сопоставимого по масштабу с «Кровью и вином».