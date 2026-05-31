CD Project Red поздравили всех с 10-летием дополнения "Кровь и вино" для The Witcher 3

Официальный аккаунт CD Project Red опубликовал ностальгический пост, посвященный десятилетию одного из самых известных дополнений в истории игр - "Кровь и вино" для The Witcher 3: Wild Hunt.

10 лет назад мы отправились в сказочный Туссент, край вина и любви. Там, среди живописных пейзажей, пропитанных рыцарской доблестью и честью, мы взяли новый заказ и встретились с чудовищным злом.

Откроем же вместе бочонок Сангреаля из личных запасов досточтимой княгини Анны-Генриетты и поднимем бокал за "Кровь и вино".

Дополнение "Кровь и вино", вышедшее 31 мая 2016 года, до сих пор считается одним из лучших примеров того, как нужно делать крупные сюжетные расширения. Новый регион Туссент, запоминающиеся персонажи (включая княгиню Анну-Генриетту, Региса и других), богатый сюжет, юмор и высокий уровень производства сделали его настоящим шедевром для миллионов игроков по всему миру.

Недавно CD Project Red анонсировала третье крупное дополнение к The Witcher 3 - "Songs of the Past" (Баллады Прошлого), релиз которого запланирован на 2027 год. Таким образом, студия продолжает поддерживать легендарную игру даже спустя более десяти лет после ее выхода.