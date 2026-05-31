The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 518 оценок

CD Project Red поздравили всех с 10-летием дополнения "Кровь и вино" для The Witcher 3

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальный аккаунт CD Project Red опубликовал ностальгический пост, посвященный десятилетию одного из самых известных дополнений в истории игр - "Кровь и вино" для The Witcher 3: Wild Hunt.

10 лет назад мы отправились в сказочный Туссент, край вина и любви. Там, среди живописных пейзажей, пропитанных рыцарской доблестью и честью, мы взяли новый заказ и встретились с чудовищным злом.
Откроем же вместе бочонок Сангреаля из личных запасов досточтимой княгини Анны-Генриетты и поднимем бокал за "Кровь и вино".

Дополнение "Кровь и вино", вышедшее 31 мая 2016 года, до сих пор считается одним из лучших примеров того, как нужно делать крупные сюжетные расширения. Новый регион Туссент, запоминающиеся персонажи (включая княгиню Анну-Генриетту, Региса и других), богатый сюжет, юмор и высокий уровень производства сделали его настоящим шедевром для миллионов игроков по всему миру.

Недавно CD Project Red анонсировала третье крупное дополнение к The Witcher 3 - "Songs of the Past" (Баллады Прошлого), релиз которого запланирован на 2027 год. Таким образом, студия продолжает поддерживать легендарную игру даже спустя более десяти лет после ее выхода.

9
Lvinomord

Долгая дорога....Только до Скеллиге добрался;)

12
0ncnjqybr
11
Serg_Sigil

Уже второй год играю потиху с перерывами на новинки, никак к Скеллиге не уплыву :)

Самый удачный пример одной из игр, которые приятно растягивать и постоянно возвращаться.

P.S.: жаль, что боссы разрабов "редиски", ну собственно как и почти все забугорные..

5
North235

Ничего себе, уже 10 лет! Как быстро бежит время...

4
Dmitriy_1981

пейзажи, пропитанные честью :))) сильно сказано

3
