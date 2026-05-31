CD Project Red поздравили всех с 10-летием дополнения "Кровь и вино" для The Witcher 3

Официальный аккаунт CD Project Red опубликовал ностальгический пост, посвященный десятилетию одного из самых известных дополнений в истории игр - "Кровь и вино" для The Witcher 3: Wild Hunt.
10 лет назад мы отправились в сказочный Туссент, край вина и любви. Там, среди живописных пейзажей, пропитанных рыцарской доблестью и честью, мы взяли новый заказ и встретились с чудовищным злом.
Откроем же вместе бочонок Сангреаля из личных запасов досточтимой княгини Анны-Генриетты и поднимем бокал за "Кровь и вино".
Дополнение "Кровь и вино", вышедшее 31 мая 2016 года, до сих пор считается одним из лучших примеров того, как нужно делать крупные сюжетные расширения. Новый регион Туссент, запоминающиеся персонажи (включая княгиню Анну-Генриетту, Региса и других), богатый сюжет, юмор и высокий уровень производства сделали его настоящим шедевром для миллионов игроков по всему миру.
Недавно CD Project Red анонсировала третье крупное дополнение к The Witcher 3 - "Songs of the Past" (Баллады Прошлого), релиз которого запланирован на 2027 год. Таким образом, студия продолжает поддерживать легендарную игру даже спустя более десяти лет после ее выхода.
Долгая дорога....Только до Скеллиге добрался;)
Уже второй год играю потиху с перерывами на новинки, никак к Скеллиге не уплыву :)
Самый удачный пример одной из игр, которые приятно растягивать и постоянно возвращаться.
P.S.: жаль, что боссы разрабов "редиски", ну собственно как и почти все забугорные..
Ничего себе, уже 10 лет! Как быстро бежит время...
пейзажи, пропитанные честью :))) сильно сказано