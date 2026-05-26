CD Projekt анонсировала официальную юбилейную трансляцию The Witcher 3: Blood and Wine на фоне слухов о DLC

CD Projekt анонсировала официальную юбилейную трансляцию, посвящённую дополнению к The Witcher 3, Blood and Wine, что вызвало предположения о возможном анонсе новых DLC для игры.
Трансляция, запланированная на 28 мая в 18:00 МСК, ознаменуется «возвращением CD Projekt в страну рыцарей, виноградников и вампиров!» — говорится в твите CD Projekt.
Нет никаких предположений о том, что трансляция будет содержать какие-либо анонсы, но это не помешало фанатам с нетерпением ждать подтверждения давно обсуждаемого DLC для The Witcher 3. В одном из недавних сообщений указывалось на возможность появления локации в стиле «Дюны» для нового, пока ещё не анонсированного приключения. Оно потенциально может появиться позже в этом году, дополнив The Witcher 3, несмотря на то, что игре уже более десяти лет.
The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine вышла 30 мая 2016 года и была высоко оценена фанатами за успешное расширение мира, созданного в The Witcher 3, и за завершение историй персонажей, включая Геральта.
Да это в принципе одно из лучших ДЛС за историю игропрома, подобные ДЛС выходят очень редко, особенно порадовали не очевидные концовки.
Кто то правда надеялся что Проджекты выпустят ДЛС для игры которая вышла 11 лет назад.
блин, неужели до сих пор кто-то верит в то, что скоро выпустят новое дополнение?! Это же пипец просто 🤦♀️