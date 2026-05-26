CD Projekt анонсировала официальную юбилейную трансляцию The Witcher 3: Blood and Wine на фоне слухов о DLC

CD Projekt анонсировала официальную юбилейную трансляцию, посвящённую дополнению к The Witcher 3, Blood and Wine, что вызвало предположения о возможном анонсе новых DLC для игры.

Трансляция, запланированная на 28 мая в 18:00 МСК, ознаменуется «возвращением CD Projekt в страну рыцарей, виноградников и вампиров!» — говорится в твите CD Projekt.

Нет никаких предположений о том, что трансляция будет содержать какие-либо анонсы, но это не помешало фанатам с нетерпением ждать подтверждения давно обсуждаемого DLC для The Witcher 3. В одном из недавних сообщений указывалось на возможность появления локации в стиле «Дюны» для нового, пока ещё не анонсированного приключения. Оно потенциально может появиться позже в этом году, дополнив The Witcher 3, несмотря на то, что игре уже более десяти лет.

The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine вышла 30 мая 2016 года и была высоко оценена фанатами за успешное расширение мира, созданного в The Witcher 3, и за завершение историй персонажей, включая Геральта.