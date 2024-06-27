ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 28 067 оценок

CD Projekt анонсировала уникальную статуэтку Трисс в стиле феодальной Японии

Gutsz
Новости

Польская компания CD Projekt анонсировала еще одну интересную фигурку по мотивам знаменитой ролевой игры The Witcher 3: Wild Hunt. В этот раз они решили продолжить популярную линейку статуэток главных героев в стиле феодальной Японии. После Геральта-ронина и Йеннифэр-куноити настал черед получить новый образ для рыжеволосой чародейки. Фигурка Трисс Меригольд будет создана по образу японской девушки-храмовницы каннаги.

Трисс-каннаги преображает привычный дизайн волшебницы, беря за основу её наряд и внешность из манги «Манга Ведьмак. Ронин». Героиня будет облачена в традиционный японский наряд — хакама малинового цвета, дополняющий её огненно-рыжие волосы. А рядом с ней на подставке будут изображены две миниатюрные статуи драконов.

+ ещё 2 картинки

Как сообщается, новая фигурка Трисс будет достигать высоты в 40 сантиметров, а её вес составит целых 4,6 кг. Производитель обещает качественную литую сборку статуэтки и превосходную детализацию даже самых маленьких объектов.

Предзаказ на статуэтку Трисс-каннаги уже открыт в официальном магазине CD Projekt. Чародейка в японском стиле обойдется вам в 350 евро. Если вас заинтересовала новая фигурка, вам стоит поторопиться, потому что её тираж ограничен — всего будет выпущено 400 экземпляров.

-8
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
MORDORR

А я сперва решил что тульский фарфоровый завод начал летнюю распродажу

6
ALEX-220

Уже не знают, как бабло рубить. Причем тут Ведьмак и Япония? Уже не первая статуэтка персонажа из Ведьмака в одежде Япошек.

3
WonVoyage

Фигурка красивого персонажа в красивой одежде, многим понравится - они купят. Если тебе не нравится, не покупай, в чём проблема? Если тебя смущает именно одежда из другого сеттинга, то просто считай, что Цири привезла, когда путешествовала по другим мирам.

-1
ALEX-220 WonVoyage

Это просто мое мнение. Я вижу, это не просто так. Они явно помешаны с японцами. Они даже в NEXT-GEN версию японский шмот добавили.

0
Ziyter7 ALEX-220

Есть спрос, есть и предложение. Японские самураи сейчас на пике популярности.

-2
r23dom

они че гонят, все ж знают как выглядят феодальные японцы

3
Да не важно

Да людям другое надо.

Как такая возможность

Представлена раздеваемая фигурка Ады Вонг из Resident Evil
https://www.playground.ru/resident_evil_4/news/predstavlena_razdevaemaya_figurka_ady_vong_iz_resident_evil-1708265

1
shurasick876

Вообще-то это статуэтка Трисс в образе жрицы. Причём тут феодальная Япония?

0
Ziyter7

А то, что это жрица из феодальной Японии.

1
Smusi

Фигурка прикольная, но из всей японской линейки самая слабая.профигачили что игровая Трисс самая грудастая из кагорты ведьмака. Это не к тому, что груди нужны, просто остальные фигурки более агрессивные на вид , а Трисс тут блеклая получается

0
Smusi

Кто после этого купит Трисс?

0
Алик Авдеев

Распродажа! Портативный мини кондиционер охлаждает, увлажняет и освежает. Бесшумный и портативный, можно брать на работу или на пляж, прекрасно и быстро охлаждает помещение. Очень приятная цена ---- https://bitly.cx/uS58Q

0