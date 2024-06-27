CD Projekt анонсировала уникальную статуэтку Трисс в стиле феодальной Японии

Польская компания CD Projekt анонсировала еще одну интересную фигурку по мотивам знаменитой ролевой игры The Witcher 3: Wild Hunt. В этот раз они решили продолжить популярную линейку статуэток главных героев в стиле феодальной Японии. После Геральта-ронина и Йеннифэр-куноити настал черед получить новый образ для рыжеволосой чародейки. Фигурка Трисс Меригольд будет создана по образу японской девушки-храмовницы каннаги.
Трисс-каннаги преображает привычный дизайн волшебницы, беря за основу её наряд и внешность из манги «Манга Ведьмак. Ронин». Героиня будет облачена в традиционный японский наряд — хакама малинового цвета, дополняющий её огненно-рыжие волосы. А рядом с ней на подставке будут изображены две миниатюрные статуи драконов.
Как сообщается, новая фигурка Трисс будет достигать высоты в 40 сантиметров, а её вес составит целых 4,6 кг. Производитель обещает качественную литую сборку статуэтки и превосходную детализацию даже самых маленьких объектов.
Предзаказ на статуэтку Трисс-каннаги уже открыт в официальном магазине CD Projekt. Чародейка в японском стиле обойдется вам в 350 евро. Если вас заинтересовала новая фигурка, вам стоит поторопиться, потому что её тираж ограничен — всего будет выпущено 400 экземпляров.
А я сперва решил что тульский фарфоровый завод начал летнюю распродажу
Уже не знают, как бабло рубить. Причем тут Ведьмак и Япония? Уже не первая статуэтка персонажа из Ведьмака в одежде Япошек.
Фигурка красивого персонажа в красивой одежде, многим понравится - они купят. Если тебе не нравится, не покупай, в чём проблема? Если тебя смущает именно одежда из другого сеттинга, то просто считай, что Цири привезла, когда путешествовала по другим мирам.
Это просто мое мнение. Я вижу, это не просто так. Они явно помешаны с японцами. Они даже в NEXT-GEN версию японский шмот добавили.
Есть спрос, есть и предложение. Японские самураи сейчас на пике популярности.
они че гонят, все ж знают как выглядят феодальные японцы
Да людям другое надо.
Как такая возможность
Представлена раздеваемая фигурка Ады Вонг из Resident Evil
https://www.playground.ru/resident_evil_4/news/predstavlena_razdevaemaya_figurka_ady_vong_iz_resident_evil-1708265
Вообще-то это статуэтка Трисс в образе жрицы. Причём тут феодальная Япония?
А то, что это жрица из феодальной Японии.
Фигурка прикольная, но из всей японской линейки самая слабая.профигачили что игровая Трисс самая грудастая из кагорты ведьмака. Это не к тому, что груди нужны, просто остальные фигурки более агрессивные на вид , а Трисс тут блеклая получается
Кто после этого купит Трисс?
Распродажа! Портативный мини кондиционер охлаждает, увлажняет и освежает. Бесшумный и портативный, можно брать на работу или на пляж, прекрасно и быстро охлаждает помещение. Очень приятная цена ---- https://bitly.cx/uS58Q