CD Projekt опасалась, что Batman: Arkham Knight раздавит The Witcher 3 своим Бэтмобилем

Релиз The Witcher 3: Wild Hunt в 2015 году был настолько успешным, что сейчас сложно представить, что все могло пойти не так. Однако с точки зрения CD Projekt, успех игры не казался столь очевидным в преддверии ее релиза. Прежде всего, в польской студии были серьезно обеспокоены конкуренцией со стороны другой игры, вышедшей тем же летом — Batman: Arkham Knight от Rocksteady Studios. Да, польская студия буквально боялась, что ее игра будет раздавлена Бэтмобилем, особенно с учетом популярности персонажа DC Comics.
Об этом рассказал генеральный директор CD Projekt Михал Новаковски в интервью PC Gamer, где он признался, что опасался, что The Witcher 3 «вытеснят с полок» магазинов. По его словам, на тот момент стоял «важный вопрос о маркетинге, а именно, сможем ли мы быть на одном уровне с крупнейшими игроками». Чтобы убедить американских и европейских ритейлеров в необходимости инвестировать в рекламу и продвижение своего продукта, CD Projekt пришлось вести «огромные, огромные дискуссии».
Как рассказал Новаковски, розничные сети предлагали ограниченные по времени промоокна, имевшие огромное значение для узнаваемости игры:
«Gamestop имеет одно основное промоокно... две недели для одних, две недели для других... их решение может либо убить, либо спасти вашу игру».
Все осложнялось тем, что в США и Европе дистрибьютором The Witcher 3 занималась компания Warner Bros., которая также была издателем и дистрибьютором Arkham Knight. Узнав, что две игры выйдут в один и тот же период, руководство CD Projekt охватила паника. Сейчас Новаковски вспоминает:
«Боже, они действительно на вершине... Они нас затмят. Будет тяжело».. «Мы боялись, как нас будут размещать в магазинах, особенно потому, что Warner занималась и своей игрой, и нашей», — пояснил Новаковски.
По счастью для CD Projekt, релиз Arkham Knight был отложен на несколько недель. Остальное, как говорится, история: The Witcher 3 вышла, продалась миллионными тиражами и стала одной из самых культовых РПГ всех времен, причем настолько, что сейчас все в ожидании The Witcher 4.
Но Batman: Arkham Knight вышла настолько корявой и неоптимизированной что даже те кто хотели в него играть за неимением ничего лучше были вынуждены играть в третьего Ведьмака.
Это на ПК.
А на консолях проблем не было.
Ну это разные игры, так что всё нормально. И то шедевр и другое!!
Прям последние посты про 3 Ведьмака читаешь и удивляешься, как он вообще вышел у них.
Особенно после унылого Ведьмака 2.
Но Бэтмен раздавил сам себя, став одним из самых провальных и забагованных релизов в истории ещё до того как эталоном стал Киберпанк.
Это только на pc. На консоли релиз прошёл отлично и версия была прям вылизана
Так и есть, ватмана я уже три раза прошёл, а ведьмака не могу играть, не интересно.