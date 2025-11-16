CD Projekt опасалась, что Batman: Arkham Knight раздавит The Witcher 3 своим Бэтмобилем

Релиз The Witcher 3: Wild Hunt в 2015 году был настолько успешным, что сейчас сложно представить, что все могло пойти не так. Однако с точки зрения CD Projekt, успех игры не казался столь очевидным в преддверии ее релиза. Прежде всего, в польской студии были серьезно обеспокоены конкуренцией со стороны другой игры, вышедшей тем же летом — Batman: Arkham Knight от Rocksteady Studios. Да, польская студия буквально боялась, что ее игра будет раздавлена Бэтмобилем, особенно с учетом популярности персонажа DC Comics.

Об этом рассказал генеральный директор CD Projekt Михал Новаковски в интервью PC Gamer, где он признался, что опасался, что The Witcher 3 «вытеснят с полок» магазинов. По его словам, на тот момент стоял «важный вопрос о маркетинге, а именно, сможем ли мы быть на одном уровне с крупнейшими игроками». Чтобы убедить американских и европейских ритейлеров в необходимости инвестировать в рекламу и продвижение своего продукта, CD Projekt пришлось вести «огромные, огромные дискуссии».

Как рассказал Новаковски, розничные сети предлагали ограниченные по времени промоокна, имевшие огромное значение для узнаваемости игры:

«Gamestop имеет одно основное промоокно... две недели для одних, две недели для других... их решение может либо убить, либо спасти вашу игру».

Все осложнялось тем, что в США и Европе дистрибьютором The Witcher 3 занималась компания Warner Bros., которая также была издателем и дистрибьютором Arkham Knight. Узнав, что две игры выйдут в один и тот же период, руководство CD Projekt охватила паника. Сейчас Новаковски вспоминает:

«Боже, они действительно на вершине... Они нас затмят. Будет тяжело».. «Мы боялись, как нас будут размещать в магазинах, особенно потому, что Warner занималась и своей игрой, и нашей», — пояснил Новаковски.

По счастью для CD Projekt, релиз Arkham Knight был отложен на несколько недель. Остальное, как говорится, история: The Witcher 3 вышла, продалась миллионными тиражами и стала одной из самых культовых РПГ всех времен, причем настолько, что сейчас все в ожидании The Witcher 4.