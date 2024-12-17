CD Projekt отметит 10-летие The Witcher 3 специальной серией концертов

Компания CD Projekt анонсировала специальной концертный тур «The Witcher: Symphonicznie», который приурочен к 10-летию выхода игры The Witcher 3: Wild Hunt: релиз игры состоялся весной 2015 года.

На концерте прозвучит как оригинальный саундтрек, написанный Марчином Пшибыловичем, так и специально аранжированные для этого случая композиции в исполнении профессионального оркестра и группы Percival Schuttenbach, которые являются соавторами саундтрека.

Концертный тур представляет собой «инновационное сочетание передовых визуальных эффектов и геймплея», в котором оригинальный саундтрек будет звучать в исполнении живого оркестра. Начало тура запланировано на май 2025 года в Польше и Бостоне (США). Далее, во второй половине 2025 года, в программе тура будут европейские страны, а в начале 2026 года пройдут выступления в Северной Америке. Полная информация, включая даты и места проведения концертов, вскоре будет опубликована на официальном сайте тура.