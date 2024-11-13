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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 29 765 оценок

CD Projekt похвастались высокими продажами "Ведьмака 3" в Южной Корее и провели экскурсию по польскому офису

Gutsz
Новости

The Witcher 3: Wild Hunt вышел почти десять лет назад, но игра продолжает завоевывать сердца игроков по всему миру и достигать новых высот. На днях CD Projekt сообщили о новом достижении: игре удалось добиться значительных продаж в Южной Корее. Несмотря на предпочтение местных геймеров к MMO-играм, «Ведьмак 3» разошелся тиражом в один миллион копий. В честь этого события компания поблагодарила игроков и провела новую экскурсию по своему офису в Польше, где трудятся над «секретными проектами».

В видео разработчики показали обновленный офис CD Projekt в Варшаве. Здесь находятся основные отделы, включая студию захвата движения, сценарные комнаты и отдел программирования. Во время тура менеджер сообщества CD Projekt Red Павел Бурза подтвердил, что студия активно работает над новыми проектами. Однако процесс разработки засекречен, поэтому некоторые моменты остались за кадром, чтобы избежать преждевременных утечек.

Экскурсия по главному офису создателей «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 продемонстрировала переговорные комнаты, оформленные в стиле проектов студии. В здании также расположен тренажерный зал, доступный для всех сотрудников, и множество других удобств. Кроме того, напротив текущего офиса CD Projekt строит новое, более просторное здание, которое будет соответствовать самым современным стандартам.

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