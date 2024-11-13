CD Projekt похвастались высокими продажами "Ведьмака 3" в Южной Корее и провели экскурсию по польскому офису

The Witcher 3: Wild Hunt вышел почти десять лет назад, но игра продолжает завоевывать сердца игроков по всему миру и достигать новых высот. На днях CD Projekt сообщили о новом достижении: игре удалось добиться значительных продаж в Южной Корее. Несмотря на предпочтение местных геймеров к MMO-играм, «Ведьмак 3» разошелся тиражом в один миллион копий. В честь этого события компания поблагодарила игроков и провела новую экскурсию по своему офису в Польше, где трудятся над «секретными проектами».

В видео разработчики показали обновленный офис CD Projekt в Варшаве. Здесь находятся основные отделы, включая студию захвата движения, сценарные комнаты и отдел программирования. Во время тура менеджер сообщества CD Projekt Red Павел Бурза подтвердил, что студия активно работает над новыми проектами. Однако процесс разработки засекречен, поэтому некоторые моменты остались за кадром, чтобы избежать преждевременных утечек.

Экскурсия по главному офису создателей «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 продемонстрировала переговорные комнаты, оформленные в стиле проектов студии. В здании также расположен тренажерный зал, доступный для всех сотрудников, и множество других удобств. Кроме того, напротив текущего офиса CD Projekt строит новое, более просторное здание, которое будет соответствовать самым современным стандартам.