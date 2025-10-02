CD Projekt показала специальное юбилейное издание саундтрека The Witcher 3: Wild Hunt на виниле

CD Projekt Red перевыпустит саундтрек к популярной ролевой игре The Witcher 3: Wild Hunt на виниле к её 10-летию ограниченным тиражом в 5000 штук. Саундтрек уже был выпущен на виниле компанией Spacelab9 в 2017 году.
Юбилейная делюкс-версия включает три пластинки с саундтреком к игре на чёрном виниле и двумя ранее не издававшимися треками на одном виниле с жидкостным наполнением. Издание будет упаковано в бокс-сет, который также включает арт-буклет, наклейки и письмо с автографом композитора Марцина Пшибиловича.
Делюкс-издание также включает буклет с 10 новыми иллюстрациями, приуроченными к 10-летию игры, набор наклеек и собственноручно подписанное письмо от соавтора саундтрека Марцина Пшибиловича. Всё это собрано в коробке с магнитным замком и изображением Эредина, короля Дикой Охоты.
Особенности:
- Два чёрных винила и один винил с жидким наполнителем с двумя ранее не издававшимися треками
- Коробка с магнитным замком и изображением Эредина
- Буклет с иллюстрациями
- Наклейки «Ведьмак 3: Дикая Охота»
- Письмо от Марцина Пшибиловича
Я думаю столько продадут.
Аудиофилы с дорогущими вертушками и лампами будут очень довольны.
Бедный Пшибылович... Подписать 5000 копий, у него рука не отвалилась?...
Композитор он крутой, тем более жаль. что ему таким странным образом приходится зарабатывать.