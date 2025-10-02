ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 285 оценок

CD Projekt показала специальное юбилейное издание саундтрека The Witcher 3: Wild Hunt на виниле

monk70 monk70

CD Projekt Red перевыпустит саундтрек к популярной ролевой игре The Witcher 3: Wild Hunt на виниле к её 10-летию ограниченным тиражом в 5000 штук. Саундтрек уже был выпущен на виниле компанией Spacelab9 в 2017 году.

Юбилейная делюкс-версия включает три пластинки с саундтреком к игре на чёрном виниле и двумя ранее не издававшимися треками на одном виниле с жидкостным наполнением. Издание будет упаковано в бокс-сет, который также включает арт-буклет, наклейки и письмо с автографом композитора Марцина Пшибиловича.

Делюкс-издание также включает буклет с 10 новыми иллюстрациями, приуроченными к 10-летию игры, набор наклеек и собственноручно подписанное письмо от соавтора саундтрека Марцина Пшибиловича. Всё это собрано в коробке с магнитным замком и изображением Эредина, короля Дикой Охоты.

Особенности:

  • Два чёрных винила и один винил с жидким наполнителем с двумя ранее не издававшимися треками
  • Коробка с магнитным замком и изображением Эредина
  • Буклет с иллюстрациями
  • Наклейки «Ведьмак 3: Дикая Охота»
  • Письмо от Марцина Пшибиловича
11
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
sa1958

Я думаю столько продадут.

Котян Сутоевич

Я думаю столько продадут.

Федя Кочегар

Аудиофилы с дорогущими вертушками и лампами будут очень довольны.

Dmitriy_1981

Бедный Пшибылович... Подписать 5000 копий, у него рука не отвалилась?...

Композитор он крутой, тем более жаль. что ему таким странным образом приходится зарабатывать.