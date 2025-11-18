CD Projekt проведёт новый музыкальный тур по Европе в конце 2026 года

«Ведьмак: Музыка Континента» не сбавляет оборотов. После огромного интереса к концертам, посвящённым десятилетию выхода «Ведьмака 3», организаторы подтвердили, что проект отправится в очередной масштабный тур.

В 2026 году шоу снова объездит весь мир, сначала Азию, а затем Европу. Марцин Пржибилович, музыканты Percival Schuttenbach и группа из дюжины человек снова исполнят ремастеринговые аранжировки из игры. На концертах зрители также увидят геймплейные кадры и специально подготовленные визуальные эффекты.

Текущий европейский тур завершится 20 ноября 2025 года, а следующий, охватывающий 25 городов, начнётся осенью 2026 года. Первый концерт запланирован на 21 октября в Дублине. Выступления также запланированы в Берлине, Париже, Вене, Стокгольме, Брюсселе, Милане и многих других крупных европейских городах. Полный список дат представлен ниже:

Дублин, Ирландия — Vicar Street | 21 и 22 октября 2026 г.

Манчестер, Англия — O2 Apollo | 24 октября 2026 г.

Йорк, Англия — Barbican | 25 октября 2026 г.

Глазго, Шотландия — Royal Concert Hall | 26 октября 2026 г.

Ливерпуль, Англия — Philharmonic Hall | 27 октября 2026 г.

Вулверхэмптон, Англия — Civic Hall | 28 октября 2026 г.

Лондон, Англия — Eventim Apollo | 29 октября 2026 г.

Бристоль, Англия — Beacon | 30 октября 2026 г.

Стокгольм, Швеция — Annexet | 2 ноября 2026 г.

Берлин, Германия — Tempodrom | 4 ноября 2026 г.

Гданьск/Сопот, Польша — ERGO ARENA, Гданьск/Сопот | 5 ноября 2026 г.

Краков, Польша —TAURON Arena Krakow | 6 ноября 2026 г.

Будапешт, Венгрия — MVM Dome | 7 ноября 2026 г.

Прага, Чехия — O2 Universum | 8 ноября 2026 г.

Нюрнберг, Германия — Kia Arena | 9 ноября 2026 г.

Братислава, Словакия — Incheba Arena | 10 ноября 2026 г.

Вена, Австрия — Stadthalle | 11 ноября 2026 г.

Париж, Франция — Le Grand Rex | 13 ноября 2026 г.

Гент, Бельгия — Capitole | 14 ноября 2026 г.

Эйндховен, Нидерланды — Muziekgebouw | 15 ноября 2026 г.

Дюссельдорф, Германия — Mitsubishi Electric Halle | 16 ноября 2026 г.

Лион, Франция — Radiant-Bellevue | 18 ноября 2026 г.

Франкфурт, Германия — Jahrhunderthalle | 19 ноября 2026 г.

Эш-сюр-Альзетт, Люксембург — Rockhal | 20 ноября 2026 г.

Цюрих, Швейцария — The Hall | 21 ноября 2026 г.

Милан, Италия — Teatro Arcimboli | 22 ноября 2026 г.

Роттердам, Нидерланды — De Doelen | 28 ноября 2026 г.

Гронинген, Нидерланды — Martiniplaza | 29 ноября 2026 г.

Предварительная продажа билетов для подписчиков новостной рассылки начнётся 19 ноября 2025 года, а общая продажа откроется двумя днями позже. На мероприятиях также будет доступен официальный мерчендайз «Ведьмак», специально подготовленный к туру. Организаторы напоминают, что проект разрабатывается совместно с компанией GEA, которая помогает организовывать концерты по всему миру.