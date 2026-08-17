CD Projekt RED анонсировала серию стримов REDstreams для Gamescom 2026

Студия CD Projekt RED примет участие в международной выставке Gamescom 2026, которая пройдет в Кёльне с 26 по 30 августа. Разработчики подготовили масштабную программу онлайн-вещания REDstreams для пользователей, которые не смогут присутствовать на мероприятии лично.

Прямые эфиры будут организованы на платформах YouTube и Twitch. Трансляции будут проходить ежедневно в течение всех пяти дней работы выставки с 09:00 до 18:00 по британскому летнему времени (BST). В рамках REDstreams запланированы показы игровых новинок, интервью с разработчиками, выступления приглашенных экспертов и эксклюзивные закулисные материалы.

Ключевым проектом студии на мероприятии станет новое дополнение The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past. Официальный показ дебютного трейлера DLC состоится в рамках церемонии открытия Opening Night Live, которая запланирована на 25 августа.