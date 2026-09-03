CD Projekt Red даже не обсуждала продажу ремастера The Witcher 3 владельцам оригинала

В отличие от большинства издателей, монетизирующих ностальгию, CD Projekt Red выпускает масштабный некстген-ремастер The Witcher 3: Wild Hunt бесплатно для владельцев оригинала. В интервью изданию The Game Business соруководитель польской студии Михал Новаковский подчеркнул, что идея повторной продажи игры внутри команды даже не поднималась — улучшение уже купленных продуктов позиционируется как обязательная часть долгосрочной поддержки.

Разработка проекта началась спонтанно во время совместной работы со студией Fool’s Theory над расширением Songs of the Past. Изначально планировалось лишь точечно освежить графику десятилетней давности, но локальные правки быстро переросли в глобальную переработку. Несмотря на возросшие масштабы, руководство не изменило своей позиции.

Студия разделяет релиз на две составляющие: бесплатное обновление служит подарком аудитории, а новое сюжетное дополнение Songs of the Past отвечает за монетизацию. Новым пользователям предложат приобрести базовую версию игры, а весь свежий контент они смогут получить в составе единого бандла. Для компании это не первый подобный шаг после аналогичных патчей для Cyberpunk 2077, однако объем изменений в этот раз выглядит уникальным для индустрии.

Релиз ремастера состоится 29 сентября 2026 года на всех поддерживаемых платформах, включая Nintendo Switch 2, которая получит нативное издание. Платное DLC Songs of the Past вернет Геральта на экраны спустя более десяти лет после последнего крупного дополнения, и именно его финансовые итоги определят, сохранит ли CD Projekt Red такую философию в будущем.