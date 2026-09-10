CD Projekt RED интегрирует полный патч-трейсинг и DLSS 4.5 в обновленную версию "Ведьмака 3"

Польская студия CD Projekt RED официально готовится вернуть игроков на Континент. Релиз The Witcher 3: Wild Hunt Remastered намечен на 29 сентября 2026 года. Компания NVIDIA подтвердила, что обновленная версия культовой RPG получит целый комплекс передовых визуальных технологий, включая полный патч-трейсинг и технологию реконструкции лучей DLSS 4.5 Ray Reconstruction.

Сотрудничество между польскими разработчиками и американским технологическим гигантом длится с релиза оригинальной игры в 2015 году. Грядущее переиздание совершит заметный технологический скачок:

На смену алгоритму NVIDIA HairWorks придет система LSS на базе трассировки путей, кардинально меняющая симуляцию волос.

Инструмент DLSS Super Resolution обновится до версии 4.5.

Алгоритмы генерации кадров (Frame Generation) станут работать быстрее, минимизируя задержки.

Максимальный выигрыш от обновления получат владельцы видеокарт новой серии GeForce RTX 50. За счет функции Dynamic Multi Frame Generation фреймрейт на этих GPU можно будет увеличить до шести раз в связке с технологией снижения инпут-лага NVIDIA Reflex.

Помимо графического апгрейда, пользователей ждет масштабный геймплейный патч. Обновление будет бесплатным для всех владельцев оригинальной игры и предложит переработанную боевую систему, измененное древо навыков, кроссплатформенную поддержку модов, новые анимации, улучшенную медитацию и продвинутый фоторежим.