По словам польского источника, близкого к "местному разработчику игр" - CD Projekt Red может выпустить еще одно дополнение к The Witcher 3.
Каким большим оно будет - неизвестно. Возможно, его выход могут приручить к выходу потенциальной версии игры для Nintendo Switch 2, а его сюжет может стать "мостом" между третей и будущей четвертой частью игры серии. Ранее CD Projekt Red уже выпускали дополнение в честь выхода игры на PS5 и Xbox Series - тогда это был кроссовер с сериалом The Witcher с Генри Кавиллом.
The Witcher 3 вышла более 10 лет назад на PS4, Xbox One и PC. С тех пор разработчики всяко разно старались иногда поддерживать игру контентом.
С большим удовольствием.Цири по приглашению Эмгыра едет в Нильфгаард и спустя какое-то время пишет письмо о том,что там у неё возникли серьёзные проблемы и ей нужна помощь.Йен поехала вместе с ней и пропала....Геральт едет в Нильфгаард ...
Фантазер, тебя называли))
В нынешней западной культуре женщина не может нуждаться в помощи априори. она сильная, независимая, все сделает сама
Если Геральт не выдал Цири Эмгыру, то как объяснить внезапное появление дочурки.
Может выпустить, а может не выпустить.
Тут как с динозавром (с)
Опять очередная байка и не более)
CDPR, конечно, не Gearbox, но помню, они тоже выпускали дополнение-мост к Borderlands 2 для Бороды 3 и оно было просто ужасно. Лучше пусть не выпускают, оно все равно будет сильно контрастировать на фоне контента Ведьмака 3. Плюс, Ведьмак 3 красиво заканчивается в Крови и Вино.
Опять Герванта вилами заколют в конце?
давайте уже пески Офира...и пилите Кб контент...