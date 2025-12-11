По словам польского источника, близкого к "местному разработчику игр" - CD Projekt Red может выпустить еще одно дополнение к The Witcher 3.

Каким большим оно будет - неизвестно. Возможно, его выход могут приручить к выходу потенциальной версии игры для Nintendo Switch 2, а его сюжет может стать "мостом" между третей и будущей четвертой частью игры серии. Ранее CD Projekt Red уже выпускали дополнение в честь выхода игры на PS5 и Xbox Series - тогда это был кроссовер с сериалом The Witcher с Генри Кавиллом.

The Witcher 3 вышла более 10 лет назад на PS4, Xbox One и PC. С тех пор разработчики всяко разно старались иногда поддерживать игру контентом.