The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 795 оценок

CD Projekt Red может выпустить еще одно дополнение к The Witcher 3

Your Hair is Beautiful Your Hair is Beautiful

По словам польского источника, близкого к "местному разработчику игр" - CD Projekt Red может выпустить еще одно дополнение к The Witcher 3.

Каким большим оно будет - неизвестно. Возможно, его выход могут приручить к выходу потенциальной версии игры для Nintendo Switch 2, а его сюжет может стать "мостом" между третей и будущей четвертой частью игры серии. Ранее CD Projekt Red уже выпускали дополнение в честь выхода игры на PS5 и Xbox Series - тогда это был кроссовер с сериалом The Witcher с Генри Кавиллом.

The Witcher 3 вышла более 10 лет назад на PS4, Xbox One и PC. С тех пор разработчики всяко разно старались иногда поддерживать игру контентом.

Комментарии:  9
Lvinomord

С большим удовольствием.Цири по приглашению Эмгыра едет в Нильфгаард и спустя какое-то время пишет письмо о том,что там у неё возникли серьёзные проблемы и ей нужна помощь.Йен поехала вместе с ней и пропала....Геральт едет в Нильфгаард ...

2
Bupycop

Фантазер, тебя называли))

2
Lyс

В нынешней западной культуре женщина не может нуждаться в помощи априори. она сильная, независимая, все сделает сама

1
Семафор

Если Геральт не выдал Цири Эмгыру, то как объяснить внезапное появление дочурки.

Seal Of Love

Может выпустить, а может не выпустить.
Тут как с динозавром (с)

2
Енот Херсонский

Опять очередная байка и не более)

Mad IVIax

CDPR, конечно, не Gearbox, но помню, они тоже выпускали дополнение-мост к Borderlands 2 для Бороды 3 и оно было просто ужасно. Лучше пусть не выпускают, оно все равно будет сильно контрастировать на фоне контента Ведьмака 3. Плюс, Ведьмак 3 красиво заканчивается в Крови и Вино.

alex_kosyak

Опять Герванта вилами заколют в конце?

ThoughtfulGerardo

давайте уже пески Офира...и пилите Кб контент...