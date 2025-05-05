CD Projekt RED начинает праздновать юбилей игры "Ведьмак 3" - 10 лет с момента релиза культовой RPG

Прошло десять лет с момента выхода The Witcher 3: Wild Hunt, и CD Projekt RED официально начинает празднование юбилея одной из самых значимых RPG в истории видеоигр. Специальный пост, опубликованный в официальных соцсетях студии, сопровождается памятным арт-плакатом, на котором изображены Геральт, Цири и Эредин, погружённые в атмосферу огня и холода — метафора всего пути, пройденного игрой с 2015 года.

За прошедшее десятилетие третья часть "Ведьмака" прошла долгий и сложный путь. Старт был непростым — игру критиковали за технические проблемы на релизе и излишне прямолинейный открытый мир. Сюжет, завершающий историю ведьмака Геральта, тоже вызвал споры, но в итоге именно он стал одним из самых ярких финалов игровой саги. Несмотря на критику, проект не просто выстоял — он стал культовым. Игра обрела статус современной классики и заслужила любовь миллионов игроков по всему миру.

10 лет пути по Пути.

10 лет борьбы с Дикой Охотой.

10 лет игры в гвинт в тавернах.

10 лет УБИЙСТВА МОНСТРОВ.



В этом месяце исполняется 10 лет с момента выхода The Witcher 3: Wild Hunt. Давайте праздновать вместе!

— написали CD Projekt RED

Поддержка от разработчиков была по-настоящему образцовой: CD Projekt RED выпустила Кровь и Вино — дополнение, которое до сих пор считают эталоном в индустрии. Спустя годы проект адаптировали под новое поколение консолей, а в конце 2023 года разработчики выпустили полноценный набор инструментов для создания модификаций, открыв путь к возрождению и развитию сообщества моддеров.

Сейчас студия с теплотой вспоминает не только игру, но и людей, стоявших за её созданием. Недавно CD Projekt RED трогательно попрощалась с актёром Дугом Коком, голосом Весемира, посвятив ему специальный пост.

Теперь вся фанатская база с нетерпением ждёт следующую главу. В конце прошлого года CD Projekt RED показала первый трейлер новой части "Ведьмака", где в центре внимания, судя по всему, окажется Цири. Анонс состоялся на The Game Awards 2024 и стал одним из самых обсуждаемых событий всего ивента.