CD Projekt RED начинает праздновать юбилей игры "Ведьмак 3" - 10 лет с момента релиза культовой RPG

Прошло десять лет с момента выхода The Witcher 3: Wild Hunt, и CD Projekt RED официально начинает празднование юбилея одной из самых значимых RPG в истории видеоигр. Специальный пост, опубликованный в официальных соцсетях студии, сопровождается памятным арт-плакатом, на котором изображены Геральт, Цири и Эредин, погружённые в атмосферу огня и холода — метафора всего пути, пройденного игрой с 2015 года.
За прошедшее десятилетие третья часть "Ведьмака" прошла долгий и сложный путь. Старт был непростым — игру критиковали за технические проблемы на релизе и излишне прямолинейный открытый мир. Сюжет, завершающий историю ведьмака Геральта, тоже вызвал споры, но в итоге именно он стал одним из самых ярких финалов игровой саги. Несмотря на критику, проект не просто выстоял — он стал культовым. Игра обрела статус современной классики и заслужила любовь миллионов игроков по всему миру.
10 лет пути по Пути.
10 лет борьбы с Дикой Охотой.
10 лет игры в гвинт в тавернах.
10 лет УБИЙСТВА МОНСТРОВ.
В этом месяце исполняется 10 лет с момента выхода The Witcher 3: Wild Hunt. Давайте праздновать вместе!
— написали CD Projekt RED
Поддержка от разработчиков была по-настоящему образцовой: CD Projekt RED выпустила Кровь и Вино — дополнение, которое до сих пор считают эталоном в индустрии. Спустя годы проект адаптировали под новое поколение консолей, а в конце 2023 года разработчики выпустили полноценный набор инструментов для создания модификаций, открыв путь к возрождению и развитию сообщества моддеров.
Сейчас студия с теплотой вспоминает не только игру, но и людей, стоявших за её созданием. Недавно CD Projekt RED трогательно попрощалась с актёром Дугом Коком, голосом Весемира, посвятив ему специальный пост.
Теперь вся фанатская база с нетерпением ждёт следующую главу. В конце прошлого года CD Projekt RED показала первый трейлер новой части "Ведьмака", где в центре внимания, судя по всему, окажется Цири. Анонс состоялся на The Game Awards 2024 и стал одним из самых обсуждаемых событий всего ивента.
Культовая рпг это fallout 4
А ведьмак 3 дико бабу охота просто хайповая пустышка, там ничего от рпг нет обычный слэшер со значками вопроса на вечерок, хотя конечно девственники от игры без ума ведь там в начале игры показывают голую женщину
Шедевр ♥
Жаль конечно что за всё это время Проджекты не смогли сделать ещё одну RPG такого же уровня.
Обожаю эту игру. Пройдена раз 5 точно. Атмосфера сказочная. После знакомства с этой игрой я прошёл остальные части. Прочитал книги. И не разу не пожалел потраченного времени!
10 лет...