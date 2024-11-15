CD Projekt RED назвала лучшие сюжетные моды для The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt RED провела конкурс среди поклонников The Witcher 3: Wild Hunt, выбрав лучшие сюжетные модификации, созданные с помощью REDkit. Победители конкурса получили памятные призы, а вот какие моды удостоились наивысших оценок:

1 место заняла модификация A Witcher Can Hide Another. По сюжету Геральт попадает в ловушку, и на его поиски отправляется новый ведьмак, которому предстоит разыскать эльфов в горной локации, специально созданной для мода.

2 место досталось Tales of The Witcher — приквелу, действие которого происходит до событий книг Сапковского. Геральт отправляется в Цинтру, чтобы выполнить несколько контрактов, сталкиваясь с первыми сложностями и интригами, которые станут началом его будущего пути.

3 место получил мод Echoes of Play. В нем Геральт посещает миры, где реальность смешивается с иллюзией. В первом квесте он попадает в место, напоминающее вечное детство, но скрывающее мрачные тайны, а во втором вынужден столкнуться с собственными страхами и воспоминаниями.

Эти моды открывают для игроков новые истории и локации, расширяя вселенную Ведьмака 3 и добавляя в нее неожиданные повороты и глубину.