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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 797 оценок

CD Projekt Red объяснила, как владельцы Switch могут получить бесплатное обновление The Witcher 3 для Switch 2

monk70 monk70

CD Projekt Red подтвердила, как существующие владельцы Nintendo Switch могут бесплатно обновить свою версию игры до The Witcher 3: Wild Hunt Remastered на Nintendo Switch 2. Владельцы цифровых версий уже могут бесплатно оформить предварительный заказ на версию Remastered через Nintendo eShop, а владельцы физических копий получат бесплатное обновление после выхода новой версии.

Трассировка пути, реконструкция лучей и многое другое - список графических улучшений ремастера The Witcher 3

Информация была опубликована официальным аккаунтом поддержки CD Projekt Red, который разъяснил процесс для обеих версий оригинальной игры. Игроки, владеющие цифровой версией The Witcher 3, могут получить бесплатное обновление сразу же, а владельцы физических копий смогут получить его с 29 сентября.

Релиз The Witcher 3: Wild Hunt Remastered запланирован на 29 сентября. Обновлённая версия выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Battle.net, а также будет доступна на Nintendo Switch 2.

В обновлённой версии улучшены графика и производительность, боевая система, перемещение и управление ездовыми животными. Также добавлены новые эффекты для Ведьмачьих Знаков, улучшено поведение монстров, переработано дерево навыков, трансмогрификация, расширен режим фотосъёмки и добавлены дополнительные добивающие приёмы.

CD Projekt Red ранее подтвердила, что владельцы оригинальной версии получат обновление до Remastered бесплатно на соответствующих платформах. Версия для Nintendo Switch 2 предоставит знаменитой RPG серии нативную версию для более новых устройств Nintendo.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Kenn1y

Т.е. можно не продавать версию для NS, это хорошо, а то у NS2 физического издания все равно нет, а жаль, могли бы крупные игры тоже на картриджах выпускать.

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