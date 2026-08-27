CD Projekt Red объяснила, как владельцы Switch могут получить бесплатное обновление The Witcher 3 для Switch 2

CD Projekt Red подтвердила, как существующие владельцы Nintendo Switch могут бесплатно обновить свою версию игры до The Witcher 3: Wild Hunt Remastered на Nintendo Switch 2. Владельцы цифровых версий уже могут бесплатно оформить предварительный заказ на версию Remastered через Nintendo eShop, а владельцы физических копий получат бесплатное обновление после выхода новой версии.

Информация была опубликована официальным аккаунтом поддержки CD Projekt Red, который разъяснил процесс для обеих версий оригинальной игры. Игроки, владеющие цифровой версией The Witcher 3, могут получить бесплатное обновление сразу же, а владельцы физических копий смогут получить его с 29 сентября.

Релиз The Witcher 3: Wild Hunt Remastered запланирован на 29 сентября. Обновлённая версия выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Battle.net, а также будет доступна на Nintendo Switch 2.

В обновлённой версии улучшены графика и производительность, боевая система, перемещение и управление ездовыми животными. Также добавлены новые эффекты для Ведьмачьих Знаков, улучшено поведение монстров, переработано дерево навыков, трансмогрификация, расширен режим фотосъёмки и добавлены дополнительные добивающие приёмы.

CD Projekt Red ранее подтвердила, что владельцы оригинальной версии получат обновление до Remastered бесплатно на соответствующих платформах. Версия для Nintendo Switch 2 предоставит знаменитой RPG серии нативную версию для более новых устройств Nintendo.