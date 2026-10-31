CD Projekt RED объяснила, почему дополнения для The Witcher 3 стоили так дёшево

Дополнения Hearts of Stone и Blood and Wine для The Witcher 3: Wild Hunt до сих пор считаются примерами того, каким должно быть качественное расширение одиночной игры. Каждое из них предлагало десятки часов контента, а вместе с тем обходилось покупателям сравнительно недорого. В интервью MP1st директор по глобальному сообществу и социальным сетям CD Projekt RED Марчин Момот рассказал, почему студия выбрала именно такую ценовую политику.

По словам Момота, на момент выхода The Witcher 3 в 2015 году игра стала для CD Projekt RED первым опытом создания масштабного открытого мира и возможностью проверить собственный подход к повествованию в настолько свободном пространстве. Разработчики считали проект самым амбициозным в своей истории на тот момент, и стремление оправдать доверие игроков распространялось в том числе на дополнения.

Отвечая на вопрос о стоимости сезонного пропуска, журналист MP1st напомнил, что тот предлагал два крупных расширения всего за 20 долларов. Момот уточнил, что цена, насколько он помнит, составляла 24,99 доллара, но главной целью команды в любом случае было обеспечить покупателям максимальную ценность за потраченные деньги.

«Прежде всего, всё это было ради игроков. Те, кто поддержал нас, купив сезонный пропуск для The Witcher 3, фактически доверили нам возможность содержательно расширить игру. Думаю, это был наш способ поблагодарить их за поддержку и за то, что они отправились в это путешествие вместе с нами. Мы хотели предложить качественный продукт по хорошей цене. Работая над дополнениями, мы постоянно говорили, что они должны представлять собой действительно выгодное приобретение. Думаю, можно с уверенностью сказать, что нам это удалось», — объяснил представитель CD Projekt RED.

Похоже, студия считает эту задачу выполненной: Hearts of Stone и Blood and Wine до сих пор приводят в пример, когда говорят о масштабных сюжетных дополнениях для одиночных игр. Причём стремление CD Projekt RED радовать владельцев The Witcher 3 проявилось и позднее. Выпущенное 29 сентября обновление Remastered стало бесплатным для владельцев The Witcher 3. Кроме того, CD Projekt RED открыла всем владельцам базовой версии доступ к обоим сюжетным дополнениям

Впрочем, повторит ли CD Projekt RED прежнюю ценовую политику с новым дополнением Songs of the Past, пока неизвестно. Его выход ожидается в следующем году, спустя более десяти лет после релиза оригинальной игры. Остаётся надеяться, что по объёму контента оно сможет приблизиться к Hearts of Stone и Blood and Wine.