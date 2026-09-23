CD Projekt Red опубликовали сравнение графики ремастера The Witcher 3, но фанаты остались недовольны

До выхода The Witcher 3: Wild Hunt Remastered осталось меньше недели, и сравнение графики, опубликованное CD Projekt Red сегодня, вызвало неоднозначную реакцию у фанатов. В ролике показан Геральт, применяющий Игни против группы утопцев на болоте, с параллельным сравнением оригинальной игры и ремастера. И хотя новая версия может похвастаться гораздо более детализированной броней Геральта и более проработанной водой, отражения вызвали споры.

В оригинальной игре можно заметить отблески огня в солоноватой воде под утопцами, пусть даже в виде оранжевого размытия. Казалось бы, с трассировкой лучей в ремастере эта планка должна быть легко преодолена, но в клипе отражения огня нет вообще. Туман также сильно отличается: в оригинале над землей висят четкие облака тумана, тогда как в ремастере применен более атмосферный подход к туману вдалеке. Многие различия между двумя сторонами клипа объясняются тем, что в ремастере используется трассировка лучей, которой не было в оригинале.

Реакция фанатов оказалась смешанной. Пользователи пишут:

Несмотря на добавление трассировки лучей в игру, вы умудрились опубликовать картинку с худшими отражениями в воде, худшими эффектами тумана, худшими текстурами брони в некоторых случаях (например, перчатка, которую он держит за спиной к камере), новые утопцы выглядят просто мокрее, а старые действительно выглядят чешуйчатыми и грязными.

Другой фанат просто спросил:

Вы уверены, что не перепутали кадры местами?

К счастью, игроки смогут откатиться к более ранней версии сборки, если играют на ПК. Не факт, что такая опция будет на консолях - здесь придется отключить автоматические обновления. Ремастер выйдет 29 сентября.