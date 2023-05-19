CD Projekt RED отметила 8-летие The Witcher 3 праздничным коллажом ©

Сегодня, 19 мая, Witcher 3: Wild Hunt исполнилось восемь лет — на поиски Цири мы отправились в 2015 году и еще не знали, что для кого то из нас это обернется поиском противников для "Гвинта".

CD Projekt RED обратилась к геймерам в честь такой знаменательной даты:

Сегодня The Witcher 3: Wild Hunt отмечает свой восьмой день рождения. Неважно, в какой вы команде — Трисс или Йенн. Все мы — команда Геральта. Спасибо за все эти невероятные годы, потраченные на уничтожение монстров, поиски Цири, бесчисленные раунды в "Гвинте" или наслаждение прекрасным закатом в Велене!

Поздравлениями игроков дело не ограничилось и разработчики выложили коллаж со скриншотами.

Пару дней до этого студия также отметила 12-летие The Witcher 2.

The Witcher 3: Wild Hunt доступна на ПК, PlayStation и Xbox, а также на Nintendo Switch.