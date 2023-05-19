CD Projekt RED отметила 8-летие The Witcher 3 праздничным коллажом

Сегодня, 19 мая, Witcher 3: Wild Hunt исполнилось восемь лет — на поиски Цири мы отправились в 2015 году и еще не знали, что для кого то из нас это обернется поиском противников для "Гвинта".
CD Projekt RED обратилась к геймерам в честь такой знаменательной даты:
Сегодня The Witcher 3: Wild Hunt отмечает свой восьмой день рождения. Неважно, в какой вы команде — Трисс или Йенн. Все мы — команда Геральта. Спасибо за все эти невероятные годы, потраченные на уничтожение монстров, поиски Цири, бесчисленные раунды в "Гвинте" или наслаждение прекрасным закатом в Велене!
Поздравлениями игроков дело не ограничилось и разработчики выложили коллаж со скриншотами.
Пару дней до этого студия также отметила 12-летие The Witcher 2.
The Witcher 3: Wild Hunt доступна на ПК, PlayStation и Xbox, а также на Nintendo Switch.
Поздравляю, сломать игру 8 летней давности, это надо постараться
Нужно было из молочных желез герцогинь портрет составить
Я чеь не понял. Что означает "Неважно, в какой вы команде — Трисс или Йенн. Все мы — команда Геральта"? Типа Будь мы Трисс или Йен разрабы все равно нас вы**ут?)))
Никак иначе, корпораты последнее столетие с низушками, так и делают