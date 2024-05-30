CD Projekt RED отметила юбилей The Witcher 2 и The Witcher 3 подборкой фанатских работ

В мае состоялся релиз двух самых успешных игр польской студии CD Projekt RED. Более 13 лет назад вышел ожидаемый сиквел The Witcher 2: Assassins of Kings, а 9 лет назад на ПК и консолях появилась The Witcher 3: Wild Hunt, которая для многих остаётся лучшей RPG. Разработчики не могли пройти мимо этого события и решили отметить юбилей сразу двух игр достаточно необычным способом, опубликовав видео с фанатским творчеством.
В специальном ролике CD Projekt RED показали огромное количество удивительных работ. Поклонники игровой вселенной Ведьмака продолжают активно рисовать фанарты, создавать необычные скриншоты и изобретать кулинарные шедевры. Их творчество охватывает весь огромный мир The Witcher, начиная от ключевых персонажей и заканчивая жуткими монстрами.
Огромный привет нашему замечательному сообществу — вы все — причина существования этой серии.
— заявили в CD Projekt RED.
Разработчики обещают и дальше отмечать самые примечательные работы поклонников. Тем временем студия усердно работает над следующей частью серии, которая обещает удивить игроков своим масштабом.
Замечательная серия РПГ у поляков получилась всё-таки.
Да. Хотя без своих отсебятин и патчей не обошлось.