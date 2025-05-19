CD Projekt RED отпраздновала 10-летие The Witcher 3 юбилейным трейлером

В честь десятилетия The Witcher 3: Wild Hunt студия CD Projekt RED выпустила памятный трейлер и поблагодарила фанатов за годы поддержки. Разработчики отметили, что без сообщества игроков RPG не достигла бы легендарного статуса.

«Спасибо, что до сих пор идёте с нами по ведьмачьему пути», — говорится в обращении студии. В ролике напомнили о незабываемом путешествии Геральта из Ривии и поисках Цири, начавшихся 19 мая 2015 года, когда игра вышла на PC, PS4 и Xbox One.

В честь события в 18:00 МСК стартует праздничный стрим с участием команды разработчиков. В эфире также появится актёр Даг Кокл, озвучивший Геральта в английской версии.