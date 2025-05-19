В честь десятилетия The Witcher 3: Wild Hunt студия CD Projekt RED выпустила памятный трейлер и поблагодарила фанатов за годы поддержки. Разработчики отметили, что без сообщества игроков RPG не достигла бы легендарного статуса.
«Спасибо, что до сих пор идёте с нами по ведьмачьему пути», — говорится в обращении студии. В ролике напомнили о незабываемом путешествии Геральта из Ривии и поисках Цири, начавшихся 19 мая 2015 года, когда игра вышла на PC, PS4 и Xbox One.
В честь события в 18:00 МСК стартует праздничный стрим с участием команды разработчиков. В эфире также появится актёр Даг Кокл, озвучивший Геральта в английской версии.
Очень жаль, что вторая часть ведьмака была очень хардкорный и глубокой рпг даже на лёгком уровни сложности, а третью часть скатили до уровня слэшера где от рпг ничего нет
Насчет хардкора, вторую часть делали для тех, кто уже играл в первую и она была не дружелюбна к новичкам, третью делали для всех. Насчет РПГ тут ты не прав, в третьем ведьмаке есть элементы РПГ
Не сказал бы, что вторая часть хардкорная, есть интересные враги, но ничего особо сложного я там не заметил, при том, что особых скиллов в таких играх у меня нет - парируй, уворачивайся, убегай, контратакуй - достаточно почти для любого врага. Насчет рпг - тоже не увидел какого-то невероятно глубокого по сравнению с 3 частью отыгрыша, все плюс минус похоже.
Хотелось бы такую новость увидеть:
CD Projekt RED отпраздновала 10-летие The Witcher 3 юбилейным трейлером.....и 3 длс)
Время идет довольно быстро.
Приятная нарезка из катсцен, но в честь юбилея могли бы и пару новых сцен запилить.
Десять лет пролетели...