CD Projekt RED почтила память Александра Мортона: "Нам будет грустно без тебя"

Компания CD Projekt RED выступила с заявлением в связи со смертью шотландского актера Александра Мортона, ушедшего из жизни 16 апреля в возрасте 81 года.

Александр Мортон был известен геймерам прежде всего как английский голос краснолюда Золтана Хивая в The Witcher 2: Assassins of Kings и The Witcher 3: Wild Hunt:

Мы глубоко расстроены известием о кончине Александра Мортона, нашего друга, который подарил голос Золтану Хиваю в английской версии игр. Соболезнуем его родным и близким. Спасибо, что был с нами, Александр. На Пути без тебя будет грустно.