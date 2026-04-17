CD Projekt RED почтила память Александра Мортона: "Нам будет грустно без тебя"

Компания CD Projekt RED выступила с заявлением в связи со смертью шотландского актера Александра Мортона, ушедшего из жизни 16 апреля в возрасте 81 года.
Александр Мортон был известен геймерам прежде всего как английский голос краснолюда Золтана Хивая в The Witcher 2: Assassins of Kings и The Witcher 3: Wild Hunt:
Мы глубоко расстроены известием о кончине Александра Мортона, нашего друга, который подарил голос Золтану Хиваю в английской версии игр. Соболезнуем его родным и близким. Спасибо, что был с нами, Александр. На Пути без тебя будет грустно.
А память Ярославцева почтила?
Или почитания достойны только англичане?
Не знаю кто это сорян,только с русскими озвучками играю,Репетура,Полонского знаю.Ну а так мягких облаков,81 год хорошо пожил.
Да eбись оно конём, press F.