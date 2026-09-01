CD Projekt RED подтвердила полную совместимость старых сохранений с ремастером The Witcher 3

Студия CD Projekt RED официально развеяла главные опасения фанатов, планирующих вернуться к прохождению культовой RPG The Witcher 3: Wild Hunt. В преддверии релиза обновленного издания Remastered и полноценного сюжетного дополнения «Баллады прошлого» (Songs of the Past) разработчики подтвердили полную совместимость старого прогресса. Начинать ведьмачьи приключения с нуля пользователям не придется, что избавит игроков от необходимости повторного прохождения прошлых глав.

По заявлениям девелоперов, файлы старых сохранений будут работать в обновленной версии без каких-либо сбоев. Игроки смогут мгновенно продолжить историю ровно в той точке сюжета и с тем набором экипировки, на которых они остановились в прошлый раз. Это позволит ветеранам франшизы сразу перейти к изучению нового контента, не тратя десятки часов на воспроизведение своего прежнего игрового состояния.

Особенностью процесса переноса является то, что он не ограничивается исключительно характеристиками Геральта из Ривии и внутриигровым прогрессом. Авторы полностью сохранят за пользователями все ранее заработанные достижения и трофеи на всех поддерживаемых платформах. Плоды многочасовых усилий игрового сообщества не будут утеряны, а виртуальные коллекции наград останутся нетронутыми.

При этом разработчики напомнили важное условие, озвученное в ходе выставки gamescom: для запуска грядущего расширения «Песни прошлого» необходимо полностью завершить основную сюжетную кампанию третьей части. Таким образом, для геймеров, у которых не осталось файлов прошлых сохранений, релиз Remastered-издания станет идеальным поводом заново пройти культовую историю с улучшенной графикой.