CD Projekt RED подтвердила проблему с Twitch Drops и другими онлайн-наградами в ремастере The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt RED сообщила о проблеме, из-за которой некоторые онлайн-награды, включая Twitch Drops и Bilibili Drops, в определённых случаях могут не отображаться в ремастере The Witcher 3: Wild Hunt.

Разработчики уточнили: если полученные предметы видны в разделе «Аккаунт CD PROJEKT RED» в главном меню, значит, награды были успешно начислены. Забрать их в игре можно будет после выхода исправления.

CD Projekt RED уже работает над устранением проблемы и планирует решить её в одном из ближайших патчей.