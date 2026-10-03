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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 950 оценок

CD Projekt RED подтвердила проблему с Twitch Drops и другими онлайн-наградами в ремастере The Witcher 3: Wild Hunt

monk70 monk70

CD Projekt RED сообщила о проблеме, из-за которой некоторые онлайн-награды, включая Twitch Drops и Bilibili Drops, в определённых случаях могут не отображаться в ремастере The Witcher 3: Wild Hunt.

Разработчики уточнили: если полученные предметы видны в разделе «Аккаунт CD PROJEKT RED» в главном меню, значит, награды были успешно начислены. Забрать их в игре можно будет после выхода исправления.

CD Projekt RED уже работает над устранением проблемы и планирует решить её в одном из ближайших патчей.

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