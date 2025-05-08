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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 32 458 оценок

CD Projekt RED показали новый арт в честь 10-летнего юбилея The Witcher 3 - в том числе и на русском языке

AceTheKing AceTheKing

В этом году The Witcher 3: Wild Hunt отмечает 10-летний юбилей. Ранее в честь этого события студия CD Projekt RED опубликовала специальный постер, а теперь показала новый арт.

CD Projekt RED начинает праздновать юбилей игры "Ведьмак 3" - 10 лет с момента релиза культовой RPG

Примечательно, что новый арт от Анато Финнстарка представлен в нескольких версиях на разных языках. CD Projekt RED не забыла и про русскоязычных фанатов - присутствует версия и с надписями на русском языке.

На данный момент студия занимается созданием The Witcher 4, однако дата выхода игры и платформы (кроме PC) на данный момент неизвестны.

30
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ALEX-220

Лучше бы на 10 летие ремейк первого ведьмака выкатили вот это был бы подарочек

6
Pastoral

Я 10 лет ждал рисунка с русскими буквами ..

3
saa0891
В этом году The Witcher 3: Wild Hunt отмечает 10-летний юбилей. Ранее в честь этого события студия CD Projekt RED опубликовала специальный постер, а теперь показала новый арт.

Вот это да целый арт и постер, наверно сильно перетрудились, могли хотя бы скинов каких нибудь выпустить, для Геральта, Цири, Трисс и Йен.

2
Zick211

Интересно, будет ли обнова какая-то для ведьмака 3? Или разрабы чисто поздравят и всё?)

Кей Овальд

Не дай Кринж, а то будет как с Фолом 4 - улучшений чуть, а все моды поломали.

GorecBel

Внезапно вспомнили русский язык. Видимо денег хотят. Задабривают перед потенциальным снятием ограничений на продажу. Лицемеры