CD Projekt RED показали новый арт в честь 10-летнего юбилея The Witcher 3 - в том числе и на русском языке

В этом году The Witcher 3: Wild Hunt отмечает 10-летний юбилей. Ранее в честь этого события студия CD Projekt RED опубликовала специальный постер, а теперь показала новый арт.

Примечательно, что новый арт от Анато Финнстарка представлен в нескольких версиях на разных языках. CD Projekt RED не забыла и про русскоязычных фанатов - присутствует версия и с надписями на русском языке.

На данный момент студия занимается созданием The Witcher 4, однако дата выхода игры и платформы (кроме PC) на данный момент неизвестны.