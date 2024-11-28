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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 30 029 оценок

CD Projekt RED посоветовала игрокам обратить внимание на фанатский HD-мод для The Witcher 3: Wild Hunt

butcher69
Новости

Разработчики The Witcher 3: Wild Hunt из CD Projekt RED посоветовали поклонникам игры обратить внимание на новый фанатский HD-мод, который значительно улучшает текстуры и визуальные детали. Мод под названием The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition был создан пользователем с ником Халк Хоган (не стоит путать с известным рестлером). Он недавно выпустил финальную версию мода, доступную для скачивания у нас на сайте.

Самый популярный мод для The Witcher 3, HD Reworked Project, получил полную версию для nextgen-обновления

Этот мод значительно улучшает качество игры, обновив текстуры до 4K, а также улучшив отражения, тени, шейдеры и дальность прорисовки. CD Projekt RED отметила, что мод позволяет сделать игру более детализированной и реалистичной, при этом не теряя оригинальной атмосферы. П

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Lazy Mutton

Ну HalkHogan и правда делает очень достойные текстуры.

Его наработки даже в NextGen версии использовали, вроде. По крайней мере, точно с ним сотрудничали.

UPD: вот бы он ещё вернулся и доделал свой же пакет текстур для CP2077.

11
vertehwost

Концовка убила.

6
Nebuchadnezzar228

Новостники с дислексией это наша реальность, ctrl c + ctrl v.

3
Кей Овальд

Мод действительно огонь. Ещё прошлую версию Ведьмака с ним играл.

2
Гомер11

Где там мем со Шреком и Ослом

2
Лидер X

Как раз на геймпаде прохожу, но из-за лучей снизил графику с ультра+ на высокие, есть ли смысл ставить тогда мод?

-2
DarkTenshi666

Хз как в некст ген версий(не играл), но в обычной версий он почти не кушал фпс, мб тут так же.

1
Punisher1 DarkTenshi666

на фпс невлияет только на качество текстур и моделей если у вас неведро конечно

1