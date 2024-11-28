CD Projekt RED посоветовала игрокам обратить внимание на фанатский HD-мод для The Witcher 3: Wild Hunt

Разработчики The Witcher 3: Wild Hunt из CD Projekt RED посоветовали поклонникам игры обратить внимание на новый фанатский HD-мод, который значительно улучшает текстуры и визуальные детали. Мод под названием The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition был создан пользователем с ником Халк Хоган (не стоит путать с известным рестлером). Он недавно выпустил финальную версию мода, доступную для скачивания у нас на сайте.
Этот мод значительно улучшает качество игры, обновив текстуры до 4K, а также улучшив отражения, тени, шейдеры и дальность прорисовки. CD Projekt RED отметила, что мод позволяет сделать игру более детализированной и реалистичной, при этом не теряя оригинальной атмосферы. П
Ну HalkHogan и правда делает очень достойные текстуры.
Его наработки даже в NextGen версии использовали, вроде. По крайней мере, точно с ним сотрудничали.
UPD: вот бы он ещё вернулся и доделал свой же пакет текстур для CP2077.
Концовка убила.
Новостники с дислексией это наша реальность, ctrl c + ctrl v.
Мод действительно огонь. Ещё прошлую версию Ведьмака с ним играл.
Где там мем со Шреком и Ослом
Как раз на геймпаде прохожу, но из-за лучей снизил графику с ультра+ на высокие, есть ли смысл ставить тогда мод?
Хз как в некст ген версий(не играл), но в обычной версий он почти не кушал фпс, мб тут так же.
на фпс невлияет только на качество текстур и моделей если у вас неведро конечно