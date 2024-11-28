CD Projekt RED посоветовала игрокам обратить внимание на фанатский HD-мод для The Witcher 3: Wild Hunt

Разработчики The Witcher 3: Wild Hunt из CD Projekt RED посоветовали поклонникам игры обратить внимание на новый фанатский HD-мод, который значительно улучшает текстуры и визуальные детали. Мод под названием The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition был создан пользователем с ником Халк Хоган (не стоит путать с известным рестлером). Он недавно выпустил финальную версию мода, доступную для скачивания у нас на сайте.

Этот мод значительно улучшает качество игры, обновив текстуры до 4K, а также улучшив отражения, тени, шейдеры и дальность прорисовки. CD Projekt RED отметила, что мод позволяет сделать игру более детализированной и реалистичной, при этом не теряя оригинальной атмосферы. П