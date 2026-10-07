CD Projekt RED представила новые руководства по косплею вселенной The Witcher

Компания CD Projekt RED выпустила обновленные официальные руководства по косплею ключевых персонажей вселенной «Ведьмака», приуроченные к выходу графического переиздания The Witcher 3 Remastered. В новых материалах детально проработаны элементы одежды, снаряжения, прически, макияж и уникальные особенности Геральта, Цири, Йеннифэр и Трисс с учетом улучшенной графики. Бесплатно скачать все мануалы в высоком разрешении можно на официальном сайте франшизы.

Свежие инструкции созданы специально для крафтеров, желающих максимально достоверно воссоздать образы любимых героев. Разработчики полностью переработали визуальный ряд, адаптировав его под текстуры высокого разрешения и улучшенные модели из обновленной версии RPG. В документах до мельчайших деталей разобраны фасоны костюмов, типы тканей и фурнитура. Особое внимание авторы уделили нюансам внешности: прическам с разных ракурсов, каноничному макияжу, точному расположению шрамов и другим уникальным чертам персонажей.

Цифровые версии материалов представлены в удобном формате, что позволит мастерам использовать их как безупречные референсы при создании реалистичного снаряжения и одежды.