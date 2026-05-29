The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 501 оценка

CD Projekt RED: Продажи The Witcher 3: Wild Hunt превысили 65 миллионов копий

AceTheKing AceTheKing

CD Projekt RED опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2026 года. Компания сообщила, что продажи The Witcher 3:Wild Hunt превысили 65 миллионов копий.

Другие интересные детали из отчёта:

  • Выручка компании выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $53 миллиона.
  • Чистая прибыль при этом немного снизилась: с $31 до $29,2 миллиона из-за роста операционных расходов.
  • Инвестиции в новые проекты достигли $49,5 миллиона.
  • Финансовый запас компании составляет около $385 миллионов.
  • Основными источниками дохода остаются Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt.
North235

Заслужили. Игра сделана с душой. Недавно в очередной раз перепрошёл и поймал себя на мысли, что кроме RDR2 и KCD2, ни одна другая игра и близко не вызывает таких эмоций, как Ведьмак.

Lvinomord

— Умный клиент сразу поймет, что на этой стороне Понтара лучшего товара не сыщешь!

Rio17

Почему нет игра в целом хорошая несмотря на то что боевая система мне ещё с 2 ведьмака уже не нравилась но игра всё равно зачётная в плане сюжета доп заданий открытого мира 👍