CD Projekt RED провела расширенный показ геймплея нового дополнения для The Witcher 3

Ведущий дизайнер уровней Майлз Тост представил подробный обзор грядущего приключения и продемонстрировал ключевые геймплейные механики. Разработчики подчеркнули, что грядущее расширение по своему общему объему, количеству сюжетных квестов и масштабам доступного открытого мира будет полностью сопоставимо со знаменитым DLC «Кровь и вино».

Сюжетная линия заставит Геральта отправиться на родину своего ближайшего друга Лютика — в совершенно новый регион под названием Леттен. Знаменитый бард, чье настоящее имя Юлиан Альфред Панкрац, виконт де Леттенхоф, вынужден вернуться в родные края из-за трагических семейных обстоятельств, о чем свидетельствуют вывешенные траурные черные знамёна. Леттен встретит игроков атмосферой, вдохновленной пейзажами польской и английской глуши, а также самобытными традициями вроде праздника плодородия Беллатин. Однако за этим идиллическим фасадом скрываются мрачные тайны, включая проклятый Сад Шипов, который, согласно древней легенде, до сих пор жаждет крови.

Помимо новой истории, масштабная демонстрация раскрыла множество технических и геймплейных улучшений, которые появятся в игре. Разработчики существенно освежили визуальную составляющую за счет продвинутой трассировки лучей и полностью переработанного освещения. Боевую систему сделали более плавной и точной благодаря изменению поведения камеры и логики захвата целей. Окружающий мир станет ощущаться более живым благодаря усложненным ежедневным рутинам поведения местных жителей и углубленной системе диалогов.

Бестиарий пополнится уникальными монстрами, среди которых авторы показали Роящегося — существо, защищающее себя плотным щитом из агрессивных шершней. Для борьбы с подобными противниками в арсенале ведьмака появится новый полезный инструмент — боевая цепь, а сама механика сражений обзаведется системой уязвимых точек на теле чудовищ.

Официальный релиз Songs of the Past запланирован на 2027 год для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store, Battle.net), консолей PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.