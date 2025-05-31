CD Projekt Red раскрыла альтернативные названия для The Witcher 3

Вице-президент по коммуникациям и PR компании CD Projekt Red Михал Платков-Гилевски в интервью Eurogamer раскрыл, что культовая игра The Witcher 3: Wild Hunt могла получить совершенно другое название.
Мне нравилось "Северное сияние",
- признался Платков-Гилевски.
Какое-то время игра называлась The Witcher 3: Northern Lights. Это название даже не дошло до стадии создания логотипа, но на доске в офисе оно какое-то время висело.
Также разработчики рассматривали вариант "Время топора и меча" (A Time of Axe and Sword), который на определенном этапе даже считался финальным выбором. Однако название оказалось слишком громоздким для произношения, что и стало причиной его отклонения.
Именно поэтому от него быстро отказались,
- объяснил представитель студии.
Но я помню, что создал документ с этим финальным названием, и мы с коллегами даже делали ставки, как долго оно продержится.
Все изменилось, когда команда попробовала название "Дикая охота" (Wild Hunt). Оно идеально подошло игре, поскольку напрямую отсылало к главной угрозе - призрачной группе всадников, преследующих Цири, и при этом давало четкое представление о содержании игры даже тем, кто не знаком с лором.
Интересно, что даже логотип игры изменился в ходе рекламной кампании: цифру "3" заменили на три когтеподобные царапины, чтобы потенциальные покупатели не чувствовали необходимости проходить предыдущие части для понимания сюжета.
Кстати для новой части тоже уже есть куча названий: Лезбак 4 - Дикая пое*ота или Дикая рыгота, ну или Дикая лезбота!
Лезбак 4: Свинная рулька
"Смерть среди вайсбергов".
Или "Андромеда".
вот просто
Давно не было новостей от проджектов
С цифрой лого было шикарное стояло в steam вместо базы на фоне
Интриги и борьба вокруг игры. Поляки после Ведьмака 3 почувствовали себя возродившимся славянским центром, а им теперь с 3-ёх сторон навешивают люлей и нарративы. Болею за восточную Польшу - всёж родня.