CD Projekt Red раскрыла альтернативные названия для The Witcher 3

Вице-президент по коммуникациям и PR компании CD Projekt Red Михал Платков-Гилевски в интервью Eurogamer раскрыл, что культовая игра The Witcher 3: Wild Hunt могла получить совершенно другое название.

Мне нравилось "Северное сияние",

- признался Платков-Гилевски.

Какое-то время игра называлась The Witcher 3: Northern Lights. Это название даже не дошло до стадии создания логотипа, но на доске в офисе оно какое-то время висело.

Также разработчики рассматривали вариант "Время топора и меча" (A Time of Axe and Sword), который на определенном этапе даже считался финальным выбором. Однако название оказалось слишком громоздким для произношения, что и стало причиной его отклонения.

Именно поэтому от него быстро отказались,

- объяснил представитель студии.

Но я помню, что создал документ с этим финальным названием, и мы с коллегами даже делали ставки, как долго оно продержится.

Все изменилось, когда команда попробовала название "Дикая охота" (Wild Hunt). Оно идеально подошло игре, поскольку напрямую отсылало к главной угрозе - призрачной группе всадников, преследующих Цири, и при этом давало четкое представление о содержании игры даже тем, кто не знаком с лором.

Интересно, что даже логотип игры изменился в ходе рекламной кампании: цифру "3" заменили на три когтеподобные царапины, чтобы потенциальные покупатели не чувствовали необходимости проходить предыдущие части для понимания сюжета.