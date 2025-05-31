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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 32 807 оценок

CD Projekt Red раскрыла альтернативные названия для The Witcher 3

Simple Jack Simple Jack

Вице-президент по коммуникациям и PR компании CD Projekt Red Михал Платков-Гилевски в интервью Eurogamer раскрыл, что культовая игра The Witcher 3: Wild Hunt могла получить совершенно другое название.

Мне нравилось "Северное сияние",

- признался Платков-Гилевски.

Какое-то время игра называлась The Witcher 3: Northern Lights. Это название даже не дошло до стадии создания логотипа, но на доске в офисе оно какое-то время висело.

Также разработчики рассматривали вариант "Время топора и меча" (A Time of Axe and Sword), который на определенном этапе даже считался финальным выбором. Однако название оказалось слишком громоздким для произношения, что и стало причиной его отклонения.

Именно поэтому от него быстро отказались,

- объяснил представитель студии.

Но я помню, что создал документ с этим финальным названием, и мы с коллегами даже делали ставки, как долго оно продержится.

Все изменилось, когда команда попробовала название "Дикая охота" (Wild Hunt). Оно идеально подошло игре, поскольку напрямую отсылало к главной угрозе - призрачной группе всадников, преследующих Цири, и при этом давало четкое представление о содержании игры даже тем, кто не знаком с лором.

Интересно, что даже логотип игры изменился в ходе рекламной кампании: цифру "3" заменили на три когтеподобные царапины, чтобы потенциальные покупатели не чувствовали необходимости проходить предыдущие части для понимания сюжета.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Авраам Линкольн
Все изменилось, когда команда попробовала название "Дикая охота"

Кстати для новой части тоже уже есть куча названий: Лезбак 4 - Дикая пое*ота или Дикая рыгота, ну или Дикая лезбота!

4
malars0

Лезбак 4: Свинная рулька

2
Ивасик

"Смерть среди вайсбергов".

Или "Андромеда".

malars0

вот просто

1
Carissa7517

Давно не было новостей от проджектов

Punisher1

С цифрой лого было шикарное стояло в steam вместо базы на фоне

В_о_л_ь_к_а

Интриги и борьба вокруг игры. Поляки после Ведьмака 3 почувствовали себя возродившимся славянским центром, а им теперь с 3-ёх сторон навешивают люлей и нарративы. Болею за восточную Польшу - всёж родня.