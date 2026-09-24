CD Projekt Red раскрыла точное время релиза обновленной версии The Witcher 3

Разработчики из CD Projekt Red официально назвали точные часы релиза обновленной версии культовой RPG The Witcher 3: Wild Hunt. Масштабный ремастер истории о Геральте из Ривии выйдет 29 сентября в 12:00 по польскому времени (в 13:00 по Москве) на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

В рамках анонса в официальном аккаунте в соцсети X авторы опубликовали атмосферное напоминание о ключевой сюжетной линии. Разработчики отметили, что Континент замер в ожидании очередного нашествия грозной Дикой Охоты. Буквально через несколько дней геймерам предстоит снова отправиться на поиски Цири, чтобы спасти её до того, как до неё доберутся призрачные всадники Эредина.

Предстоящее переиздание обещает заметно освежить игровой процесс и визуальную составляющую легендарной RPG. По заверению авторов, обновленная версия «Ведьмака 3» получит целый ряд масштабных технических улучшений. Графика совершит качественный скачок благодаря переработанному освещению, текстурам высокого разрешения и поддержке трассировки лучей (Ray Tracing) вместе с современными апскейлерами DLSS, FSR и XeSS.

Изменения коснутся и самого геймплея: разработчики перебалансировали боевую систему, обновили древо навыков, улучшили интеллект монстров и механику управления Плотвой. Кроме того, в ремастере появятся система изменения внешнего вида брони (трансмогрификация), иммерсивная медитация и официальная поддержка пользовательских модификаций на всех платформах.