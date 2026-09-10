CD Projekt RED рассказала о новых функциях ремастера The Witcher 3: Wild Hunt для Switch 2

Ремастер The Witcher 3: Wild Hunt выйдет 29 сентября и предложит игрокам полное приключение, включая дополнения «Каменные сердца» (Hearts of Stone) и «Кровь и вино» (Blood and Wine). Игроки вновь возьмут на себя роль Геральта и отправятся в путешествие по растерзанным войной Северным королевствам на поиски Цири.

Однако CD Projekt RED не ограничивается лишь улучшением графики. Ремастер получит обновлённые анимации и повышенную производительность, полностью переработанную боевую систему, изменённую систему развития персонажа и улучшенный искусственный интеллект монстров. В список нововведений также вошли система трансмогрификации и значительно расширенный фоторежим.

Недавно разработчики подтвердили ряд новых функций и улучшений для владельцев Nintendo Switch 2. Управление движением (motion controls) позволит игрокам, помимо прочего, использовать Знаки, бросать бомбы, стрелять из арбалета, применять зелья и даже ускорять Плотву или останавливать её. Разработчики также задействовали гироскоп для точного прицеливания и подготовили режим управления, имитирующий мышь, а сенсорный экран будет отвечать за карту, меню и Гвинт.

Студия также напомнила, что владельцы The Witcher 3 на Nintendo Switch получат обновление до ремастера бесплатно. Обладатели цифровой версии уже могут оформить заказ на обновление в Nintendo eShop, а владельцы физических копий смогут загрузить его в день выхода.