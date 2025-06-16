CD Projekt RED рассказала, почему The Witcher 3 получилась такой мрачной

В рамках празднования 10-летия The Witcher 3: Wild Hunt нынешний квест-директор компании CD Projekt RED рассказал GamesRadar о «секретном соусе», придающем квестам игры такие особенные черты. По словам Павла Саско, The Witcher 3 такая мрачная, поскольку разработчики - депрессивные поляки, которым за 30 и 40 лет.
Я бы сказал, что мы, поляки, куда более негативно воспринимаем окружающий мир, в отличие от западного общества", - говорит Саско. Мы склонны считать , что стакан наполовину пуст, а не наполовину полон. Понимание того, что в жизни не все будет хорошо, является неотъемлемой частью создания развлечений для взрослых - каждый из нас так или иначе столкнется с ужасом.
А в The Witcher 3 действительно есть немало мрачных моментов. Зародыш зомби в утробе матери, пытки, голод, ребенок в печи - Саско сравнивает эти компоненты ужаса в ролевой игре CDPR с моментом, когда вы понимаете, что рано или поздно ваши родители умрут.
Я психолог по развитию, - объяснил он, - поэтому я много думаю об этих вещах. Для меня этот момент перехода, понимание того, что ваши родители стареют, болеют и умирают, - часть нашего человеческого опыта. Крайне несправедливо - всегда показывать и рисовать мир только в позитивном свете.
Вы не можете предотвратить смерть своих родителей, - продолжал он. Вы не можете предупредить тот факт, что домашнее животное, с которым вы провели 15 лет своей жизни, возможно, заболело раком. Невозможно полностью предотвратить это. [Но нужно] быть благодарным за все, через что вы прошли". И даже в этом чертовом антиутопическом Cyberpunk или антиутопическом нуар-мире The Witcher есть хорошие люди. Есть хорошие моменты. Есть дружба. Есть любовь!
Павел Сасько резюмирует, что главная идея - это стремление: побудить людей творить добро вопреки всему и сделать так, чтобы этот лучик света был виден в работах польской студии.
Где там мрачность увидели?
Эм...локации Белый сад, Велен, Скллеге, весь участок карты появившейся вместе с дополнением Каменные сердца.
Да практически вся игра отдаёт реалистичной депрессивностью, но не в духе бладборна, а ровно так, как написано в статье с отсылкой на бренность бытия.
Посыл Саско крайне очевиден. Так что вопрос какой-то глуповатый.
Местами игра мрачная, но только местами, а не вся.И то, если освободить поселение среди ночи, то люди в него входят при закате солнца, то есть, ещё светло.
Согласен, братан, 1 мрачный момент на всю игру - смерть Весемира. В остальном - веселье на уровне пиратства в Ассасинах Блэк Флаг))
А она разве мрачная?🤔
Первая часть была намного мрачнее, а третья довольно цветастая и весёлая.
А они не рассказали, когда научатся много не говорить, а делать
Он прав.Игра,на мой скромный взгляд, блестяще контрастирует на ярком, солнечном, усыпанном цветами пейзаже,где казалось бы и не может быть ничего мрачного и страшного и смертью, болью и страданиями вокруг - например поле битвы в Велене или повешанные на деревьях.
Реалисты) Но не надо так говорить, что другие игры как будто не пытаются в это, а у некоторых даже хорошо выходит!
Херню несет. Мрачной была первая часть, а в третьей вся чернуха кончилась после вступительного ролика.
Это кстати, заметно, особенно по литературе. Об этом еще Сапковский писал. Об архетипах. Если у англичан доминирует архетип короля Артура и его рыцарей, у русских - хорошего царя, то у поляков это кровь, грязь, пытки, изнасилования, отрубленные головы. Все их фэнтези такое. Беспросветный мрачняк.
Ой, да кого нах)) летние солнечные 3 и 4 акты - просто будто на лето к бабушке съездил!))
Так они такими и были задуманы, чтобы разбавить мрачняк болот и Вызимы. Об этом прямо сказано в доп материалах. А потом снова навалили резни и кровищи.
В первой части тон все таки намного мрачнее. Притом что действие глав на более узких пространствах происходит намного насыщеннее чем в третьей части.
Да хватит уже хвастаться этой какашкой 4 часть будет провалом скриньте