CD Projekt RED рассказала, почему The Witcher 3 получилась такой мрачной

В рамках празднования 10-летия The Witcher 3: Wild Hunt нынешний квест-директор компании CD Projekt RED рассказал GamesRadar о «секретном соусе», придающем квестам игры такие особенные черты. По словам Павла Саско, The Witcher 3 такая мрачная, поскольку разработчики - депрессивные поляки, которым за 30 и 40 лет.

Я бы сказал, что мы, поляки, куда более негативно воспринимаем окружающий мир, в отличие от западного общества", - говорит Саско. Мы склонны считать , что стакан наполовину пуст, а не наполовину полон. Понимание того, что в жизни не все будет хорошо, является неотъемлемой частью создания развлечений для взрослых - каждый из нас так или иначе столкнется с ужасом.

А в The Witcher 3 действительно есть немало мрачных моментов. Зародыш зомби в утробе матери, пытки, голод, ребенок в печи - Саско сравнивает эти компоненты ужаса в ролевой игре CDPR с моментом, когда вы понимаете, что рано или поздно ваши родители умрут.

Я психолог по развитию, - объяснил он, - поэтому я много думаю об этих вещах. Для меня этот момент перехода, понимание того, что ваши родители стареют, болеют и умирают, - часть нашего человеческого опыта. Крайне несправедливо - всегда показывать и рисовать мир только в позитивном свете.



Вы не можете предотвратить смерть своих родителей, - продолжал он. Вы не можете предупредить тот факт, что домашнее животное, с которым вы провели 15 лет своей жизни, возможно, заболело раком. Невозможно полностью предотвратить это. [Но нужно] быть благодарным за все, через что вы прошли". И даже в этом чертовом антиутопическом Cyberpunk или антиутопическом нуар-мире The Witcher есть хорошие люди. Есть хорошие моменты. Есть дружба. Есть любовь!

Павел Сасько резюмирует, что главная идея - это стремление: побудить людей творить добро вопреки всему и сделать так, чтобы этот лучик света был виден в работах польской студии.