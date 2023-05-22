CD Projekt Red решили испечь странный торт с Геральтом в бадье в честь восьмилетия The Witcher 3: Wild Hunt ©

CD Projekt RED представила торт с главным героем The Witcher 3: Wild Hunt в ванне.

Изображение было опубликовано в социальных сетях сервиса GOG. Разработчики заметили, что вода в ванне зеленая, потому что Геральт преследовал ригера.

19 мая CD Projekt RED обратилась к геймерам в честь 8-летия The Witcher 3: Wild Hunt. Игра была выпущена 19 мая 2015 года.

CDPR выпустила next-gen версию The Witcher 3 14 декабря 2022 года. После релиза игроки раскритиковали разработчиков за большое количество ошибок и недоработок. После нескольких патчей некоторая часть проблем была исправлена, а последнее обновление вышло не так давно.