CD Projekt Red решили испечь странный торт с Геральтом в бадье в честь восьмилетия The Witcher 3: Wild Hunt

CD Projekt RED представила торт с главным героем The Witcher 3: Wild Hunt в ванне.
Изображение было опубликовано в социальных сетях сервиса GOG. Разработчики заметили, что вода в ванне зеленая, потому что Геральт преследовал ригера.
19 мая CD Projekt RED обратилась к геймерам в честь 8-летия The Witcher 3: Wild Hunt. Игра была выпущена 19 мая 2015 года.
CDPR выпустила next-gen версию The Witcher 3 14 декабря 2022 года. После релиза игроки раскритиковали разработчиков за большое количество ошибок и недоработок. После нескольких патчей некоторая часть проблем была исправлена, а последнее обновление вышло не так давно.
К фотографу очень много вопросов.Почему Геральт в ластах или это лапы утопца? Они вместе что ли ванну принимают? На мой скромный взгляд крайне неудачная фотография.
может это специально так сделано, в шутку ?
Нет.Я думаю надо ждать патча.
какая игра, такой и торт. с подливой
Не оскорбляйте великую игру таким позором, Геральт как непропорциональная плоская аппликация приклеенная ко дну.