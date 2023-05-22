The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 22 059 оценок

CD Projekt Red решили испечь странный торт с Геральтом в бадье в честь восьмилетия The Witcher 3: Wild Hunt

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butcher69
Новости

CD Projekt RED представила торт с главным героем The Witcher 3: Wild Hunt в ванне.

Изображение было опубликовано в социальных сетях сервиса GOG. Разработчики заметили, что вода в ванне зеленая, потому что Геральт преследовал ригера.

19 мая CD Projekt RED обратилась к геймерам в честь 8-летия The Witcher 3: Wild Hunt. Игра была выпущена 19 мая 2015 года.

CDPR выпустила next-gen версию The Witcher 3 14 декабря 2022 года. После релиза игроки раскритиковали разработчиков за большое количество ошибок и недоработок. После нескольких патчей некоторая часть проблем была исправлена, а последнее обновление вышло не так давно.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Lvinomord

К фотографу очень много вопросов.Почему Геральт в ластах или это лапы утопца? Они вместе что ли ванну принимают? На мой скромный взгляд крайне неудачная фотография.

1
averma_n

может это специально так сделано, в шутку ?

0
Lvinomord averma_n

Нет.Я думаю надо ждать патча.

1
Fenharell

какая игра, такой и торт. с подливой

0
KnDiman

Не оскорбляйте великую игру таким позором, Геральт как непропорциональная плоская аппликация приклеенная ко дну.

0