CD Projekt RED: The Witcher 3 Remastered будет хорошо работать на Steam Deck

После анонса The Witcher 3: Wild Hunt Remastered многие владельцы Steam Deck обеспокоились, сможет ли обновлённая версия сохранить хорошую производительность на портативной консоли Valve. По словам разработчиков, поводов для беспокойства нет.

В интервью PC Gamer исполнительный продюсер внешних проектов CD Projekt RED Якуб Кутшуба заявил, что команда изначально учитывала возможности Steam Deck при разработке ремастера.

Я думаю, всё должно быть в порядке. Мы уже сейчас поддерживаем Steam Deck, и не вижу причин, почему ремастер не должен работать хорошо.

Разработчики подчеркнули, что Steam Deck остаётся одной из целевых платформ. Хотя ремастер получит заметно улучшенную графику, обновлённую боевую систему, новые анимации, переработанные механики и множество улучшений качества жизни, оптимизация для портативного устройства не была забыта.

Пока студия не назвала конкретные настройки графики или целевую частоту кадров. Вероятнее всего, ближе к релизу появятся рекомендации по пресетам и информация о том, удастся ли сохранить привычные 40 к/с на Steam Deck OLED.